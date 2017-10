DNA Bucureşti a fost, ieri, în control la Primăria Constanţa

Viceprimarul Făgădău confirmă:

DNA București a fost, ieri, în control la Primăria Constanța

Viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, a confirmat, ieri după amiază, faptul că reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție (DNA) București s-au aflat în sediul Primăriei Constanța, pentru verificarea contractelor de licitație care au făcut obiectul controlului efectuat în administrația locală de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP). De asemenea, edilul a menționat că DNA a verificat și „niște achiziții”, dar el nu a intrat în detalii cu privire la acestea din urmă. Potrivit explicațiilor lui Făgădău, care a luat parte la controlul DNA de ieri, „au fost parcurse anumite etape procedurale, în funcție de care un procuror va dispune o măsură”, mai exact, dacă va fi cazul, trimiterea dosarului în instanță. Edilul nu a putut însă preciza când anume va afla administrația locală constănțeană dacă reprezentanții DNA vor dispune sau nu măsuri în urma verificărilor de ieri. În această ordine de idei, Făgădău a declarat: „Eu doar vă confirm acest control. Noi am luat act de el, în rest, e pur și simplu treaba lor (n.r. - a reprezentanților de la DNA)”. De remarcat este și că viceprimarul a adăugat că administrația locală „se va uita”, cât de curând, pe acele documente care au fost solicitate de către DNA, lăsând de înțeles aici că funcționarii din cadrul Primăriei Constanța vor analiza cu mare… băgare de seamă respectivele acte. „Nu pot să-i întreb de ce au venit aici pe cei de la DNA, vă confirm doar că au fost în control, dar motivul ține strict de ei”, a mai declarat social-democratul, fără a crea în jurul evenimentului de ieri o posibilă secretomanie, atât de pronunțată în rândul funcționarilor din Primărie. Înainte de confirmarea venită din partea lui Decebal Făgădău, redactorii „Cuget liber” au contactat și purtătorul de cuvânt al DNA, Structura Centrală, în persoana Liviei Săplăcan. Aceasta a declarat că nu poate nici să infirme, nici să confirme informația și că, dacă ipotetic este vorba de un astfel de control, ea nu poate confirma deoarece tot ceea ce presupune un astfel de act procedural legat de anchetă e confidențial până la trimiterea în judecată. Mazăre „doarme bine“, ANRMAP verifică Reamintim că, în cursul lunii septembrie, după controalele DNA-ului, ale Agenției Naționale pentru Integritate (ANI) și ale Curții de Conturi, Primăria Constanța a intrat și în vizorul ANRMAP-ului. Mai exact, primarul Radu Mazăre anunța, pe 24 septembrie, că ANRMAP a înștiințat Primăria Constanța, printr-o adresă care a parvenit administrației locale pe data de 15 septembrie, că aceasta va face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică derulate în perioada 2006-2009. Concret, controlul anunțat urmărea acele contracte care au avut „ca obiect Servicii de publicitate/advertising”, dar și modul de atribuire a contractelor privind încredințarea realizării Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor de urbanizare aferente contractelor de concesiune nr. 38.133/15.06.2000 și 38.134/15.06.2000. Ulterior controlului efectuat de ANRMAP, instituția a pri-mit o amendă în valoare de 45.000 lei pentru neregulile constatate în Primărie. Printre ele se numără, potrivit raportului întocmit de agenții constatatori ai ANRMAP după controlul demarat în luna septembrie, probleme legate de procedura de cerere de oferte organizată în vederea atribuirii contractului de servicii de publicitate radio prin intermediul unei agenții de publicitate nr. 85.149/27.06.2007, dar și de licitația deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de servicii de publicitate media nr. 70.851/09.05.2008. În același raport al ANRMAP, raport care are 25 de pagini, sunt indicate nereguli în ceea ce privește procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, organizată în vederea încheierii actului adițional nr. 169.170/17.11.2008, având drept obiect achiziția de „servicii suplimentare în presa scrisă la contractul de publicitate nr. 70.851/09.05.2008”. În acest caz, autoritatea contractantă, adică Primăria Constanța, „nu a demonstrat că serviciile suplimentare sunt necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, respectiv contractul inițial” și, de asemenea, „nu a demonstrat în ce măsură o schimbare a prestatorului de servicii ar fi provocat inconveniente majore pentru autoritatea contractantă”. În aceeași ordine de idei, ANRMAP semnalează nereguli legate și de procedura de cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului de servicii de publicitate radio prin intermediul unei agenții de publicitate nr. 142656/29.09.2008, dar și de cea referitoare la licitația deschisă, organizată pentru atribuirea contractului de servicii de publicitate TV nr. 45610/20.03.2009. Interesant de remarcat e că la data la care anunța controlul ANRMAP în Primăria Con-stanța, primarul Mazăre afirma relaxat, de-a dreptul jovial, că doarme bine noaptea, în pofida faptului că instituția pe care o conduce devenise la momentul acela obiect de activitate și pentru Curtea de Conturi, și pentru DNA, și pentru ANI și, nu în ultimul rând, pentru ANRMAP: „Dorm foarte bine noaptea. M-am obișnuit de cinci ani de zile”, se lăuda el. Pentru posibile falsuri în documentele Primăriei nu răspunde ANRMAP Trebuie precizat că în documentul ANRMAP există o notă care precizează în mod expres că raportul „este întocmit pe baza documentelor puse la dispoziție de autoritatea contractantă (n.r. - Primăria Constanța)” și că echipa de control a Autorității „nu-și asumă răspunderea pentru situația în care autoritatea contractantă furnizează informații și documente incorecte, incomplete sau false”. Totodată, nu trebuie uitat că doar în 2009 contractele de publicitate încheiate de Primăria lui Mazăre au fost în valoare de 800.000 de euro, contracte plătite din bani publici, deci din buzunarul contribuabililor. Ele au fost câștigate de o singură companie, anume Soti Cable Neptun, televiziune locală ai cărei acționari sunt, așa cum remarca și presa națională la începutul lunii august, partenerii de afaceri ai primarului Radu Mazăre.