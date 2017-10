Dle premier, te ascunzi după nevastă şi copii? A doua "Mihaela, dragostea mea!", hai că mi-ai smuls o lacrimă!

Dle premier, te ascunzi după nevastă și copii? A doua "Mihaela, dragostea mea!", hai că mi-ai smuls o lacrimă!

Gogomănia lui Mircea Geoană, președinte al României pentru o noapte, care își declara iubirea pentru consoarta Mihaela într-un moment de euforie maximă, este una de notorietate. Am râs cu lacrimi atunci și am încercat o senzație similară și în această dimineață, când am citit un mesaj transmis românilor de către o nouă „Mihaela, dragostea mea”, de această dată soția premierului Sorin Grindeanu.Într-un context mai mult decât delicat, marcat de protestele românilor, care au ieșit cu sutele de mii în stradă pentru a spune NU corupției, imposturii și minciunii, dna Grindeanu a găsit de cuviință să redacteze un text înduioșător, despre bunele intenții ale soțului său, despre copii, despre familie, despre Dumnezeu. Am citit cu mare atenție textul, chiar de două ori. Câteva lucruri nu aveam cum să nu le remarc, așa cum ar spune celebrul detectiv Colombo.În primul rând, sare-n ochi redactarea ireproșabilă a textului, fără greșeli gramaticale, cu o stilistică și o punctuație perfecte. Nu știu ce pregătire are dna Grindeanu, poate om fi colegi de meserie (profesori de limba română), poate este un specialist în alt domeniu, dar pasionat de limbă și literatură, poate a citit la rându-i vagoane de cărți și are o exprimare scrisă de nota 10. Experiența celor 20 de ani de presă mă face însă să cred că textul cu pricina este redactat de un specialist în comunicare, o „comandă” scurtă, cu rezonanță la coarda sensibilă, pentru a mai „albi” imaginea făcută praf a unui personaj încolțit, contestat din toate părțile, inclusiv din propriul partid.Mă îndoiesc că premierul nu a știut de postarea soției sale, care cred că îi face mai mult rău decât bine. Iar dacă a știut și nu a stopat postarea, cu atât mai grav. Dle premier, dacă soția nu o poți stăpâni să-și exprime poveștile cu copii, cum vrei dumneata să conduci o țară întreagă, să ne faci pe toți să trăim mai bine?Spune dna Mihaela că soțul său nu și-a dorit să fie premier, că a plecat de lângă familie pentru că așa i-au cerut alții. O fi avut pistolul la tâmplă și nu a mai putut da înapoi? Așa ceva într-o țară democrată, în statul de drept? Săracul, n-a știut că va conduce de pe scaunul cel mic, de lângă jilțul tătucului Liviu…Și a mai scris dna Mihaela, citez, că „va veni o vreme când nu va mai fi lângă copiii lui, când nu va putea să îi mai protejeze”. Aoleu, știam că premierul e un om tânăr, bănățean viguros, căruia îi mai dau încă 40 de ani de trăit. Și atunci, de ce să nu mai fie lângă copiii săi? Pare om serios, familist, fără gânduri de divorț. Să fi făcut oare ceva care să-l aducă-n ghearele procurorilor DNA? În concluzie, dna Mihaela (sau dragă scribule, ăl de-a redactat scrisoarea înduioșătoare), hai că mi-ați smuls o lacrimă, așa, la prima oră!XXXIată, în rândurile de mai jos, mesajul soției premierului, postat pe o rețea de socializare și preluat de stiripesurse.ro.„Poate greșesc făcând publice aceste rânduri, poate voi fi condamnată și blamată de mulți care le vor citi! Dar nu mai pot să tac! Nu vreau să mai tac! Soțul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat și susținut de mulți oameni. A ajuns să fie acuzat de susținere a corupției, să fie acuzat de minciună și de intenții ascunse. A ajuns prim ministru al României pentru că i-au cerut colegii de partid și nu pentru că a avut el intenții sau ambiții ascunse. A primit această funcție cu dorința clară de a face bine. A plecat de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă oamenii care îl susțineau, convins că poate ajuta România. Are doi copii mici, are o familie respectată, are un trecut politic curat. Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun că el vrea să îl distrugă. Ce om responsabil, ce tată și-ar dori să își stigmatizeze propriii copii, să atragă asupra familiei sale amenințări și blesteme, să le distrugă viitorul? Nu are logică! Va veni o vreme când nu va mai fi lângă copiii lui, când nu va putea să îi mai protejeze și nimeni nu poate să creadă, nici măcar pentru o clipă, că nu își dorește o țară prosperă și necoruptă pentru viitorul copiilor lui. Nu i-am cerut să se întoarcă lângă familie, deși îmi doresc din suflet să ne recuperăm liniștea. Dar, în același timp, îmi doresc să fie lăsat să demonstreze tuturor celor care nu cred în el, că e un om capabil, că are intenții bune și că poate duce la bun sfârșit un program din care românii au numai de câștigat. Să îl ajute Dumnezeu! MIHAELA GRINDEANU”.