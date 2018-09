Dispută în PSD. Cum vrea Liviu Dragnea să scape de Gabriela Firea

Liderii PSD s-au reunit, sâmbătă, în stațiunea Neptun, în ședința Comitetului Executiv Național (CExN). Timp de șase ore social-democrații au discutat proiectele de viitor ale partidului și au tranșat nemulțumirile interne.Înainte de ședința social-democraților, Liviu Dragnea a încercat să evite întrebările jurnaliștilor. Cu toate acestea, el a susținut că nu există o situație tensionată în interiorul PSD și că nu crede că i se va cere demisia de la conducerea partidului.Și așa a și fost. Nu i s-a cerut demisia lui Dragnea de la conducerea partidului. În schimb, s-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan. Mai exact, primarul capitalei, Gabriela Firea, a cerut în cadrul ședinței retragerea sprijinului politic ministrului de Interne, din cauza felului în care a fost gestionată situația apărută la protestele din Piața Victoriei, în data de 10 august. Propunerea Gabrielei Firea a fost supusă la vot în Comitetul Executiv Național al PSD și a fost respinsă.Ulterior, la finalul ședinței, Gabriela Firea, vicepreședinte al PSD, a afirmat că are o relație foarte bună cu premierul Viorica Dăncilă, precizând însă că nu va mai putea să lucreze cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.„Relația cu doamna premier Viorica Dăncilă este una foarte bună în acest moment și îi mulțumesc pentru întreaga colaborare. Eu am făcut un reproș punctual, nu la adresa întregului cabinet”, a declarat Gabriela Firea, după ședința CExN a PSD de la Neptun.Întrebată dacă va mai putea lucra cu Carmen Dan de acum înainte, având în vedere că i-a cerut demisia ministrului de Interne, Gabriela Firea a răspuns: „Nu”.„Relația noastră este tensionată“Pe de altă parte, Gabriela Firea a declarat, în legătură cu faptul că nu a fost votată propunerea ei de destituire a ministrului Carmen Dan, că acest lucru va avea consecințe nefaste pentru România.Primarul capitalei a declarat că a făcut propunerea deoarece este îngrijorată de semnalele date de la Comisia Europeană în legătură cu consecințele intervenției jandarmilor la mitingul din 10 august.„Doamna comisar Corina Crețu mi-a spus că șefii CE și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce s-a întâmplat în 10 august în București. Ei au înțeles o parte a intervențiilor, dar au spus că nu înțeleg de ce manifestanții care nu au fost violenți au fost nevoiți să suporte gazele și tratamentul la care au fost supuși. Este posibil ca, pe 12 septembrie, domnul Juncker, în raportul pe care îl face, să facă referire și la ceea ce s-a întâmplat în București în noaptea de 10/11 august. Am exprimat aceste îngrijorări și, ca primar general, am constatat că responsabil este ministrul, care a pasat răspunderea la prefectul capitalei. Nu este posibil să sufere toată țara pentru erorile doamnei ministru”, a spus Gabriela Firea.În altă ordine de idei, în contextul celor întâmplate, primarul general al capitalei a afirmat că are o relație „tensionată” cu președintele PSD, precizând că există „o breșă” între ei din cauza faptului că liderul social-democraților nu dorește să renunțe la ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Întrebată la plecarea de la ședința CExN a PSD care este relația sa în acest moment cu Liviu Dragnea, Gabriela Firea a răspuns: „Îmi pare rău să spun, dar este tensionată”.„Sper că va trecepeste supărare“Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă organizate de Liviu Dragnea, liderul PSD a răspuns public: „Eu am propus-o pe doamna Firea la Primăria capitalei. Din partea mea niciodată nu o să mă auziți că o să zic ceva rău. Sper că va trece peste supărare”.Cu toate acestea, voci din PSD susțin că următoarea mișcare a liderului social-democraților va fi de îndepărtarea Gabrielei Firea care conduce ca interimar Organizația PSD București. Concret, primul pas ar fi fost făcut deja chiar în cadrul ședinței Comitetului Executiv Național. Astfel, Liviu Dragnea a anunțat că vrea alegeri în toate filialele conduse de președinți interimari și le-ar fi cerut liderilor județeni interimari ai PSD să înceapă chiar de săptămâna viitoare pregătirile pe plan local pentru organizarea de conferințe județene de alegere a noilor președinți.Filialele județene PSD din Botoșani, Suceava, Cluj, Alba, Brașov, Brăila, Timiș, Iași, Giurgiu și Sibiu, precum și organizația PSD București sunt conduse de președinți interimari.