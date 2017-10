Disperare în Primăria Mangalia / Primarul CLAUDIU TUSAC, "concediat" înainte de termen

În absența primarului pesedist, prerogativele vor fi preluate de viceprimarul Constantin Filimon. Palaz a menționat că decizia sa vine ca urmare a raportului efectuat de Agenția Națională de Integritate, care, în urmă cu câteva zile, a sesizat incompatibilitatea lui Claudiu Tusac cu funcția de primar. De asemenea, reprezentantul Guvernului în teritoriu a specificat că, în conformitate cu noua lege ANI, nu este necesar să aștepte o decizie irevocabilă pentru a-l putea elibera din funcție pe edil. În plus, Palaz a ținut să menționeze că atât Cristinel Dragomir, secretar executiv al PSD, cât și Tusac au mințit în privința primei demiteri. "De astăzi (n.r. - ieri), Tusac pleacă acasă. Gata! Data trecută când am vrut să-l demit pe Tusac, nu s-a putut, pentru că nu a fost sesizat ANI înainte, nu gogoșile pe care le vindeau Cristinel Dragomir și Tusac, care spuneau că mi s-a respins mie acțiunea, pentru că el era compatibil de fapt", a spus prefectul. El a continuat prin a explica de ce instanța a respins acțiunea prefectului "fără a analiza existența cauzei" și că odată ce s-a efectuat cercetarea, neregulile la adresa lui Tusac s-au dovedit a fi reale. De altfel, Palaz a specificat că motivele pentru care i-a făcut plângeri penale până acum lui Tusac sunt doar "vârful icebergului de ilegalități". "Infracțiunile sunt gârlă la Mangalia. Faptul că a încheiat un contract de cesiune cu apropiații lui Mazăre fără a cere votul Consiliului Local este doar vârful icebergului, sunt foarte multe probleme acolo", a declarat Claudiu Palaz. Deputatul PDL Zanfir Iorguș s-a declarat surprins de acțiunea prefectului și a menționat că este regretabilă situația în care a ajuns Mangalia. "Am rămas surprins, am un sentiment de regret că s-a ajuns aici. Probabil că acțiunile lui Tusac chiar au fost ilegale, din moment ce prefectul a luat această decizie. Din punctul meu de vedere, ceea ce i se întâmplă acum primarului Mangaliei este rezultatul lipsei de comunicare de care a dat dovadă timp de trei ani de mandat. Lipsa de comunicare cu consilierii locali, aceste contre și ambiții au dus la situații ingrate din care au de suferit cetățenii Mangaliei. Îi rog pe această cale pe consilierii locali să găsească, în ultim ceas, un front comun de colaborare și să ducă la soluționare problemele de importanță, în special problema căldurii. Oamenii stau în frig și nu este normal să sufere atât din cauza deciziilor proaste pe care le ia administrația locală", a declarat fostul primar al Mangaliei. Menționăm că Mihai Claudiu Tusac nu a fost de găsit pe niciunul dintre cele două telefoane pentru a putea oferi un punct de vedere referitor la eliberarea sa din funcție. Probabil că, în scurt timp, așa cum îi permite legea, Tusac va ataca în contencios administrativ ordinul emis de Palaz.