Dispar "cozile umilinţei" din Constanţa. Nevoiaşii vor primi tichete valorice în locul pachetelor cu alimente

Începând cu luna martie,

Dispar "cozile umilinței" din Constanța. Nevoiașii vor primi tichete valorice în locul pachetelor cu alimente

Consilierii locali s-au reunit, ieri, în cadrul unei ședințe extraordinare. Întâlnirea a avut loc în sala Remus Opreanu a Consiliului Județean Constanța. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect de hotărâre care a vizat aderarea Municipiului Constanța la Asociația Grup Local Dobrogea Nord. Proiectul a fost votat în unanimitate de toți cei 21 de aleși locali prezenți la ședință.Ulterior, primarul interimar Decebal Făgădău a explicat că aderarea Municipiului Constanța la Asociația Grup Local Dobrogea Nord presupune posibilitatea de accesare a unor fonduri pentru domeniul pisciculturii, fonduri care pot fi utilizate în diverse scopuri: construirea unor piețe de pește, puncte de colectare și pontoane de pescuit.„Având în vedere prevederile programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020 al Uniunii Europene am luat în calcul elaborarea unor strategii de dezvoltare locală în care se va regăsi o listă de proiecte ce vor contribui la sprijinirea inițiativelor locale și vor permite tuturor comunităților pescărești să beneficieze de finanțare prin acest program. Aderarea trebuia făcută până la data de 20 ianuarie, acesta fiind și motivul pentru care am convocat această ședință extraordinară. Noi, ca municipiu la mare era și păcat să înregistrăm mai târziu probleme, să nu putem accesa astfel de fonduri de la Uniunea Europeană. Așteptăm ghidul de finanțare să vedem pentru ce putem deveni eligibili pe acest segment”, a declarat Decebal Făgădău.În altă ordine de idei, el a spus că următoarea ședință a Consiliului Local Constanța va avea loc la data de 29 ianuarie, atunci urmând să fie votat bugetul municipiului Constanța precum și al instituțiilor din subordine.Printre altele, șeful administrației a spus că există în lucru o reorganizare a întregului program de asistență socială.„Întregul program de asistență socială trebuie regândit și reorganizat. În momentul de față sunt 40.000 de beneficiari ai pachetelor cu alimente. Cu siguranță vor fi mai puțini. Am descoperit că existau persoane care se duceau și luau pachete cu alimente din mai multe locuri. Sau se duceau cu cuponul și nici nu erau pensionari”, a explicat Făgădău.În acest context, el a declarat că înce-pând cu luna martie, pensionarii care be-neficiau de pachete cu alimente vor primi în locul acestora tichete valorice.„Deocamdată, proiectul se află în lucru. Ne informăm, căutăm oferte, elaborăm caietul de sarcini. Am discutat cu mai multe societăți care emit tichete valorice. Vom face bugetul și atunci vom putea spune exact și care o să fie valoarea unui tichet valoric și de câte ori pe an se va acorda acesta. Un singur lucru vreau să precizez. Oamenii nu vor mai sta la cozi. Pensionarii care se încadrează vor primi tichetele direct acasă, așa cum primesc și pensia printr-un serviciu pe care îl vom stabili în cadrul proiectului. Cu aceste tichete își vor putea cumpăra alimentele necesare de la orice magazin”, a spus Decebal Făgădău.Pe de altă parte, el a mai spus că au rămas 10.000 de pachete cu alimente, iar acestea vor fi completate cu altele pentru ca în luna ianuarie sau februarie pensionarii să mai primească un rând de alimente.„Pensionarii vor mai primi un singur rând de pachete cu alimente. Așa vom ajunge la cele opt pe care trebuie să le primească într-un an, așa cum a fost stabilit. Acestea vor putea fi ridicate în ianuarie sau februarie. Vom anunța așa cum am făcut și până acum”, a mai precizat șeful administrației publice locale Decebal Făgădău.