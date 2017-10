Discordie în PSD Constanţa

Discordie în PSD Constanța

Primarul Constanței, Radu Mazăre, a lăsat-o deoparte, pentru câteva zile, pe „madam Udrea” și, ieri, și-a îndreptat săgețile spre o altă doamnă din politica românească. Surprinzător, de această dată, este vorba chiar de un politician din propriul partid și, mai mult, din filiala pe care o conduce. Inițiativa legislativă depusă, zilele trecute, de deputatul PSD al Constanței Manuela Mitrea privind interzicerea fumatului în cluburi și restaurante l-a scos din sărite pe primarul Radu Mazăre. „A întocmit inițiativa fără consultarea noastră și nu are aprobarea filialei din Constanța. Aici, suntem o echipă, nu este fiecare de capul lui!”, a precizat Mazăre, într-o conferință de presă organizată ieri. El a mai afirmat că pentru promovarea turismului trebuie să fie cât mai puține restricții, menționând că în Austria se fumează peste tot. De asemenea, Mazăre a mai precizat că PSD va analiza situația deputatei Mitrea, întrucât inițiativa aduce deservicii majore și discriminează fumătorii. Cu alte cuvinte, aceasta ar putea fi sancționată în interiorul partidului, pentru că și-a permis să inițieze o lege fără consultarea și acordul echipei de la malul mării. „Am aflat din presă de faptul că vine madam Mitrea și ne interzice să fumăm în cluburi. Inițiativa a făcut-o de capul ei, pentru că s-a lăsat de fumat împreună cu Mitrea (n.r. Miron, soțul deputatei) acum două săptămâni”, a mai spus Mazăre. Printre altele, el a mai precizat că inițiativa Manuelei Mitrea nu va fi susținută de colegii parlamentari PSD din Constanța. „Sper că voi avea sprijinul altor parlamentari din alte județe“ La rândul ei, Manuela Mitrea a reacționat la declarațiile făcute de primarul Radu Mazăre și a spus că nu trebuie să ceară voie nimănui pentru a depune o inițiativă atâta timp cât are calitatea de parlamentar. „Ca deputat, nu trebuie să cer voie nimănui atunci când vreau să depun o inițiativă legislativă”, a declarat Manuela Mitrea pentru „Cuget Liber”. Vizavi de vocabularul „colorat” folosit de edilul constănțean la adresa Manuelei Mitrea, aceasta a spus că „limbajul lui Mazăre nu-i face cinste și sunt mâhnită să aud că a făcut astfel de afirmații”. Ea a mai precizat că a fost fumătoare, însă s-a lăsat de fumat în urmă cu doi ani și jumătate și nu în urmă cu două săptămâni, așa cum susține Mazăre. În ceea ce privește o posibilă sancționare în interiorul partidului, Manuela Mitrea a spus că „aș fi primul parlamentar din lume care aș fi sancționat pentru că am inițiat o lege care privește sănătatea populației”. Chiar dacă și-a atras oprobiul șefului de la Constanța și riscă să fie sancționată, Manuela Mitrea a spus că va susține în continuare inițiativa împotriva fumatului. „Voi merge cu această inițiativă până în pânzele albe, chiar dacă voi fi sancționată de partid. Sunt convinsă că este un proiect bun care nu va afecta turismul, așa cum susține Mazăre. Chiar dacă nu voi fi susținută de colegii mei parla-mentari de la Constanța, sper că voi avea sprijinul altor parlamentari din alte județe”, a declarat Manuela Mitrea. Ce prevede inițiativa deputatei Manuela Mitrea Deputatul PSD Manuela Mitrea a depus, zilele trecute, o inițiativă legislativă prin care fumatul va fi interzis în baruri, restaurante, cluburi și discoteci. Ea propune modificarea legii prin care se reglementează fumatul în spațiile publice, în sensul interzicerii totale a consumului de tutun. „Principalul obiectiv al acestui proiect este interzicerea totală în toate spațiile închise și acoperite de folosință colectivă, dar și în incinta instituțiilor academice și de educație”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative pe care deputatul PSD a depus-o. Manuela Mitrea aduce drept argumente și măsurile luate îm-potriva fumatului de anumite țări din Uniunea Europeană. „România trebuie să se alăture țărilor din Uniunea Europeană care au luat măsuri similare, precum Belgia, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Polonia sau Spania. O altă țară europeană, nemembră a Uniunii, cu o legislație similară, este Norvegia”, a mai explicat deputatul PSD.