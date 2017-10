„Directorul Aurelian Popa se ocupă de puşculiţa băieţilor deştepţi“

Christian Gigi Chiru, președintele PDL Constanța:

„Directorul Aurelian Popa se ocupă de pușculița băieților deștepți“

Ştire online publicată Joi, 12 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Trăim vremuri grele și într-o perioadă în care veniturile populației scad, iar cheltuielile curente cresc, orice diminuare salarială sau cheltuială în plus atârnă greu în bugetul fiecărui cetățean. Cred că pe fondul acestei ierni, cu cheltuieli suplimentare la încălzire, și angajații Companiei Administrația Porturilor Maritime Constanța SA au atins un punct critic. În plus, în relațiile de muncă cu angajatorul s-au lovit de atitudinea de "stăpân absolut" a directorului Popa. Într-un moment ca acesta mă așteptam ca directorul general Aurelian Popa să dea dovadă de flexibilitate în negocierea cu sindicatele și să arate înțelegere față de revendicările angajaților. Însă, dialogul cu sindicaliștii a fost unul rigid. Domnul Popa a abordat cu superioritate și autosuficiență relația sa cu angajații companiei și asta îl costă acum. A impus reguli fără consultări și încearcă să se impună cu forța. Nu am nimic personal cu dânsul, dar cred că în primul rând atitudinea sa i-a deranjat pe angajații companiei și pe sindicaliști. Păstrând proporțiile, mă simt obligat să amintesc că fostul prim ministru Emil Boc și miniștrii PDL au plătit cu funcțiile pentru astfel de păcate. Lipsa de dialog social, impunerea unor măsuri fără consultări publice a scos lumea în stradă în toată țara. Într-un cuvânt, directorul Popa nu a gestionat bine această criză și acum suntem în pragul unei greve generale care poate atrage pierderi importante atât CNAPMC, cât și agenților economici ce-și desfășoară activitatea pe platforma portuară. Acestea sunt doar câteva motive pentru care îi cer demisia.- Anterior am enumerat doar câteva motive pentru care cer demisia domnului director Popa. Mai sunt și altele. Cred că Popa are o misiune la CNAPMC, alta decât gestionarea cu succes a patrimoniului de stat.- Nu am încă probe suficiente și nu vreau să arunc vorbe în vânt, dar se pare că domnul Popa este exponentul unor interese perso-nale și de grup care n-au de a face cu soarta companiei, ci mai mult cu profitul unor agenți economici privați și a unor persoane cu funcții publice. Adică, directorul Aurelian Popa se ocupă de fapt și de "pușculița" unor băieți deștepți.- Da.- Da. Și când voi aduna toate probele le voi face publice.- Am declarat public că am adus la cunoștință ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Alexandru Nazare, printr-o scrisoare deschisă, motivele pentru care cer demisia domnului director Popa. De ase-menea, l-am informat personal pe președintele PDL Emil Boc despre situația din port. Nu mă prefac că-i susțin pe sindicaliști și voi merge până la capăt chiar dacă mi s-a reproșat că aduc prejudicii de imagine partidului.- Cineva din conducerea PDL de la București.- Nu pot.- Nu.- Ca să nu ia amploare, conflictul de muncă trebuie imediat soluționat printr-un dialog patronat-sindicate. Dar nu de maniera lui Popa. De aceea și cer demisia directorului Popa. El s-a jucat cu nervii propriilor angajați și ai sindicaliștilor și de aceea nu mai poate oferi soluția care să-i mulțumească. Trebuie să lase în locul său pe altcineva dispus la un real dialog.- Situația este cumva similară cu cea din port. În ceea ce privește Oil Terminal poziția mea a fost aceeași ca și în situația CN APMC. Consider că domnul Wagner nu a putut media conflictul cu sindicatele Oil Terminal și s-a ajuns la proteste și, în final, la grevă. Domnul Wagner a plecat acum e rândul domnului Popa. (P)