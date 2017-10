Directorul AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu, s-a înscris în UNPR

Directorul AJOFM Constanța, Emilia Murineanu, s-a înscris în UNPR

Organizația Municipală a UNPR Constanța și-a întărit echipa prin primirea în rândurile sale de noi membri. În cadrul ședinței de Birou Municipal recent desfășurate, președintele organizației, deputatul Florin Gheorghe, a făcut o prezentare privind situația politică actuală, precum și necesitatea atragerii de noi membri.Astfel, liderul UNPR a anunțat primirea, în cursul lunii ianuarie, a două noi persoane în rândul formațiunii politice. În primul rând, este vorba despre Emilia Murineanu, care ocupă funcția de director al AJOFM Constan-ța. Noua membră a UNPR va prelua coordonarea organizației municipale de femei. Emilia Murineanu își propune ca organizația de femei a partidului să devină mult mai activă și să propună proiecte concrete de implicare în viața comunității.„Am dorit să vin în UNPR deoarece aici s-a început, încă de anul trecut, constituirea unei echipe solide și energice. Vreau să contribui și eu, atât cu experiența politică pe care o am, dar mai ales cu experiența de viață, la crearea unei organizații în care femeile să aibă un cuvânt de spus”, a afirmat Emilia Murineanu.Pe de altă parte, și organizația municipală de tineret are un nou coordonator. Este vorba de George Alexandru Drăgan, student al Universității „Ovidius” din Constanța și lider în Liga Studenților. Tânărul membru UNPR este o prezență activă în viața studențească constănțeană, fiind student al Facultății de Istorie și Științe Politice.„Îmi place echipa în care am venit. Îmi place faptul că este dinamică, iar mulți membri din conducere sunt tineri. Cred că vom face o treabă bună împreună”, a ținut să precizeze George Alexandru Drăgan.La rândul său, președintele Organizației Municipale, deputatul Florin Gheorghe, a dorit să le transmită celor noi veniți un „bun venit” în partid și susține că în anul 2015 va continua consolidarea UNPR Constanța.„Mă bucur că vin alături de noi oameni de care avem nevoie. Sunt oameni care pot aduce un suflu nou în organizația UNPR Constanța. Anul acesta, vom consolida organizația prin aducerea unor persoane care prezintă un anumit grad de moralitate”, a declarat Florin Gheorghe.