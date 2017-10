Tusac demite oameni după bunul său plac:

Directorul ADPP Mangalia nu s-a «stilizat» după cum a dorit primarul

Directorul ADPP (Administrarea Domeniului Public și Privat) Mangalia, Cătălin Cornaci, a fost demis, vineri, printr-o dispoziție a primarului Mihai Claudiu Tusac. În locul său, a fost numit director interimar Răzvan Ionuț Teodorescu, șef serviciu fond locativ în cadrul ADPP. „Este o măsură ilegală. În stilul său caracteristic, primarul își menține linia ilegalităților”, a început Cătălin Cornaci. „Nu știu care sunt calitățile pentru care Răzvan Ionuț Teodorescu a fost numit interimar. Nu are calități manageriale și nu are experiență, el fiind angajat la ADPP de aproximativ un an și jumătate. Mie mi s-au cerut cel puțin cinci ani experiență. Presupun că atuul său principal ar fi că este prietenul consilierei primarului, Georgiana Grigoraș”, a atras atenția Cornaci. Fostul director a declarat, apoi, că a fost supus unor presiuni din partea edilului, care i-a cerut în nenumărate rânduri să își dea demisia. „Toată acțiunea a început, de fapt, prin septembrie 2009. Tot timpul am fost supus la presiuni din partea primarului: că nu mai corespund postului și ar trebui să îmi dau demisia”, a explicat el. Cătălin Cornaci a declarat că a avut mai multe convorbiri telefonice și chiar întâlniri cu Tusac pe acest subiect. „Așa cum a remarcat chiar primarul, nu m-am «stilizat» după cum dorește el. Acestea au fost cuvintele pe care le-a folosit chiar el. În aprilie 2009, când m-a numit director am fost bun, iar acum, pentru că nu m-am stilizat după cum a dorit el, m-a demis”, a mai precizat el. Căi de atac Fostul șef al ADPP a menționat, de asemenea, că, începând din 3 martie, a fost supus unor „cercetări disciplinare” de către o comisie de disciplină a primăriei, formată din secretarul Daniel Vlădescu, juristul Laurențiu Dumitrescu și șeful serviciului Urbanism, George Mocanu. „Eu știam că darea de seamă trebuie să o fac față de Consiliul Local și nu față de Primărie. Însă această dispoziție a primarului va trebui să ajungă și la prefect care va trebui să se pronunțe asupra legalității sale”, a mai atenționat Cornaci. „Nu voi tolera astfel de acțiuni. Voi face o adresă către prefect și mă voi consulta săptămâna viitoare și cu un avocat. Dacă va fi nevoie, îl voi da în judecată”, a încheiat ferm Cătălin Cornaci. Primarul Mihai Claudiu Tusac nu a putut răspunde apelurilor venite din partea ziarului „Cuget liber”, fiind într-o ședință.