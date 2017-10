Directorii urcă pe eşafodul lui Chiru cu pieptul dezvelit

Directorii urcă pe eșafodul lui Chiru cu pieptul dezvelit

Membrii Biroului Permanent Județean (BPJ) alPDL Constanța au stabilit, la ultima ședință a filialei constănțene, ca evaluarea directorilor de la deconcentrate care au primit sprijin politic pentru a fi numiți pe funcții să continue. Drept urmare, au fost stabiliți următorii cinci directori a căror activitate va fi evaluată. Așadar, la următoarea ședință de BPJ va fi analizată activitatea directorilor Laura Constandin de la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale, Senol Zevri de la Agenția pentru Protecția Mediului, Simona Leoveanu, directorul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Stere Sponte, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și Nicolae Șandru, directorul adjunct de la Administrația Canalelor Navigabile.„Nu am făcut ca alții care au uitat unde este sediul partidului“Contactat telefonic, directorul adjunct de la Administrația Canalelor Navigabile, Nicolae Șandru, a confirmat că a fost anunțat că urmează ca activitatea sa să fie analizată de membrii BPJ.„Mă bucur că activitatea mea va fi analizată. Cred că sunt singurul care mă bucur de acest lucru. Eu mă duc la evaluare ca membru de partid, adică mă aștept să fie evaluată activitatea mea la partid, și nu cea profesională, cea de director. Vreau să spun că, din punct de vedere profesional, pot fi evaluat de alții dar nu de cei din BPJ. Din punct de vedere al activității la partid nu am ce să-mi reproșez. Am muncit și în calitate de consilier local, și ca președinte al Colegiului 8. Am răspuns de câte ori am fost convocat, eu am muncit pentru partidul ăsta. Nu am făcut ca alții care au fost numiți directori cu sprijinul partidului, iar apoi au uitat și unde este sediul”, a declarat Nicolae Șandru.Evaluare pe plan politic și nu profesionalăDe aceeași părere este și Stere Sponte, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.„Am fost anunțat și invitat să particip la ședința în care activitatea mea va fi evaluată. Am înțeles că este vorba despre o evaluare pe plan politic și nu profesională. De altfel, BPJ mă poate evalua doar din punct de vedere politic, nu profe-sional, ca director al instituției pe care o reprezint. Eu cred că trebuia făcută o astfel de evaluare și nu am nici cea mai mică emoție. Am răspuns întotdeauna convocărilor făcute de partid iar ca director care a primit sprijinul partidului, mi-am văzut de treabă, mi-am făcut datoria și la locul de muncă”, a spus Stere Sponte.„N-am ce să îmi reproșez“La rândul lui, Senol Zevri, de la Agenția pentru Protecția Mediului, spune că demersul întreprins de membrii BPJ este foarte bun și nu are absolut deloc emoții că ar primi vreun răspuns negativ din partea colegilor.„Deocamdată, nu am fost anun-țat, însă mai este timp. Eu n-am ce să-mi reproșez. Consider că mi-am făcut datoria cum trebuie și din punct de vedere politic, și din punct de vedere profesional. Am o relație foarte bună cu toți primarii PDL pe care i-am ajutat ori de câte ori mi-au solicitat ajutorul. La fel am procedat și cu ceilalți colegi de partid. Ca și imagine a PDL, eu zic că mi-am făcut datoria, cu excepția acelui scandal dar acolo justiția își va spune cuvântul. Eu n-am încălcat legea și acest lucru se va dovedi, pentru că eu am acționat mereu în interesul cetățeanului”, a declarat Senol Zevri.„Sper să ies bine“Și Simona Leoveanu, directorul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a confirmat că a fost anunțată de evaluarea ce va urma.„Am fost anunțată că urmează ca activitatea mea să fie evaluată. Am fost chiar și invitată să particip la acea ședință. Personal, nu am ce să-mi reproșez. Sper să ies bine la evaluare, sper ca și colegii mei să aprecieze activitatea mea”, a spus Simona Leoveanu.Cu raportul în brațeLa rândul ei, Laura Constandin, de la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale, a spus că a fost anunțată că urmează să fie evaluată, însă nu i s-a spus în care ședință.„Am fost anunțată despre evaluare. Dacă voi fi chemată am să merg pentru a-mi prezenta activitatea profesională, eventual un raport de activitate atât cât îmi permite legea deoarece eu sunt funcționar public.În ceea ce privește activitatea partidului, am răspuns întotdeauna convocărilor, consider că mi-am făcut datoria așa cum trebuie și cred că nu are nimeni ce să-mi reproșeze”, a spus Laura Con-standin.Rămâne de văzut care vor fi rezultatele următoarelor evaluări și dacă cele spuse de cei cinci directori care urmează să fie analizați vor fi și în asentimentul membrilor Biroului Permanent Județean al PDL Constanța.Doi directori deja s-au friptReamintim că, în urmă cu câteva săptămâni au mai fost evaluați cinci directori care au primit sprijin politic pentru a fi numiți pe funcții de la PDL Constanța. În cadrul acelei ședințe s-a stabilit retragerea sprijinului politic pentru Romulus Florin Mincă, de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, și Marian Mitrea, directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral.În urma acestei decizii, a ieșit un adevărat scandal la nivelul filialei constănțene, Mincă și Mitrea spunând că ceea ce s-a întâmplat nu este corect.