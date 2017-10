Diplomaţi americani în vizită la UDTTMR

Diplomați americani în vizită la UDTTMR

Prima cină tradițională de iftar a avut loc la sediul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România în prezența a două invitate de la Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Este vorba despre Kendra Pace și Rodica Bârlănescu, din cadrul Secției Politice a reprezentanței diplomatice.Până la momentul deschiderii postului, cele două invitate au avut o scurtă întrevedere cu președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, și cu alți membri ai conducerii uniunii. Kendra Pace și Rodica Bârlănescu au vizitat, de asemenea, și camera tătărească, unde se găsesc numeroase obiecte tradiționale specifice tătarilor din Dobrogea.Deschiderea postului s-a făcut de către reprezentanții Muftiatului Cultului Musulman din România cu un scurt ceremonial religios, după care s-au servit preparate tradiționale tătărești.Aceasta a fost prima vizită a Kendrei Pace la Constanța, în mijlocul comunității tătare. Dilomatul american se află la București de două luni și va rămâne aici pentru o perioadă de doi ani.În mesajul său către comunitatea musulmană, aflată în sărbătoare în această perioadă, Kendra Pace a precizat: „În această seară, colegi de-ai mei de la ambasadele americane de pretutindeni vor participa la astfel de evenimente, musulmani sau de alte religii, scopul fiind acela de a reflecta asupra valorilor comune, asupra speranței și bunăvoinței, sentimente pe care noi toți le împărtășim. În comunitățile de pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii, familiile și prietenii se vor reuni pentru a păși împreună în această Lună Sfântă. Ramazanul are o semnificație profundă pentru cei 1,5 miliarde de musulmani din întreaga lume. În același timp, acest moment este și un bun prilej pentru populațiile de toate religiile să își reamintească de dreptate, egalitate și milă, valori pe care le împărtășesc toate religiile mari. În acest moment în care sărbătorim acest eveniment important din an, aș vrea să adresez mulțumiri tuturor celor care contribuie la continuarea dialogului și la promovarea respectului reciproc între Statele Unite și comunitățile musulmane din întreaga lume, astfel încât, împreună să putem crea o nouă eră a înțelegerii și cooperării între oameni”.Președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, și ceilalți membri ai echipei de conducere de la UDTTMR și-au manifestat și ei bucuria de a avea alături într-un moment deosebit de important pentru comunitatea musulmană pe cele două oaspete de la Ambasada SUA la București.„Suntem foarte bucuroși că noi, tătarii din România, prin demersurile pe care le facem, prin acțiunile pe care le organizăm, prin deschiderea pe care o manifestăm, contribuim la „continuarea dialogului și promovarea respectului reciproc între Statele Unite și comunitățile musulmane din întreaga lume, astfel încât, împreună să putem crea o nouă eră a înțelegerii și cooperării între oameni”, așa cum a precizat și doamna Kendra Pace. Prezența celor două doamne la tradiționala cină de iftar, în prima zi din Sfânta Lună Ramazan, nu poate decât să ne încurajeze în demersurile noastre pe viitor și să ne motiveze. Statele Unite ale Americii au avut întotdeauna o „ușă deschisă” pentru comunitatea musulmană din România și nu poate decât să ne bucure faptul că noi, populația din Dobrogea, indiferent de etnie, indiferent de religie, am fost mereu priviți admirativ și ne-am constituit într-un exemplu la nivel național și internațional, din punct de vedere al multiculturalității”, a declarat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.Discuțiile purtate de reprezentanții UDTTMR și cele două oaspete de la Ambasada SUA la București au vizat atât aspecte de prezentare ale uniunii, cât și teme legate de tradiții culturale și spirituale ale comunității tătare din Dobrogea. La discuții au participat și deputatul UDTTMR, Varol Amet, subprefectul județului Constanța, Iucsel Selamet, membri din conducerea UDTTMR, precum și muftiul Muurat Iusuf.