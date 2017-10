DINU GHEORGHE: "Programul meu va aduce bani pentru Constanţa!"

Partidul Poporului Dan Diaconescu, în cursa pentru Primărie

DINU GHEORGHE: "Programul meu va aduce bani pentru Constanța!"

DINU GHEORGHE, candidat pentru demnitatea de primar al orașului Constanța din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu, îi asigură pe toți cetățenii că Programul său pentru Constanța va dezvolta cu adevărat acest oraș și va aduce bani în Constanța pentru ca toate proiectele să poată fi realizate.„Dezvoltarea orașului Constanța înseamnă un buget local bogat, din care putem construi tot ceea ce avem nevoie, fără să așteptăm bani de la Guvern sau de la alții. Proiectul pentru Constanța înseamnă dezvoltarea economică a orașului: bani aduși la bugetul local și din bugetul local cheltuiți pentru a face ceea ce acum ne lipsește în Constanța:l Reducerea prețului la întreținere și utilitățil Educația performantă prin grija sporită față de elev încă de la clasele primare, prin construirea de centre afterschool, creșe, grădinițe și igienizarea și modernizarea școlilor prin reabilitarea tuturor școlilor de pe raza orașului Constanțal Tinerii - un obiectiv strategic pentru DINU GHEORGHE, pentru că fără tineri performanți și serioși, prezentul și viitorul Constanței și al constănțenilor este în derivă. Voi pune accent pe dezvoltarea socio-profesională a tinerilor prin crearea de noi locuri de muncă, construcția de locuințe sociale din banii Primăriei și închirierea acestora tinerilor și celor aflați în nevoie. Și, nu în ultimul rând, locuri de recreere și distracțiel Un alt obiectiv al programului DINU GHEORGHE se referă la asigurarea unor condiții de trai civilizate pentru persoanele cu nevoi speciale, prin înființarea unor centre sociale specifice fiecărei categorii în partel Fluidizarea și deblocarea traficului prin circulația pe străzi cu un singur sens și construirea de parcări automatizate multietajatel Prioritatea priorităților este în mandatul primarului DINU GHEORGHE atragerea de fonduri europene prin înființarea în cadrul Primăriei Constanța a Departamentului pentru Fonduri Europenel Atragerea investitorilor străini și români prin crearea unui mediu de afaceri atractiv și prin facilități fiscale. Numai prin atragerea investitorilor serioși, strategici, tinerii și șomerii din Constanța vor avea locuri de muncă și bugetul local va avea suficiente resurse locale cu care putem îmbunătăți viața tuturor și să dezvoltăm orașul Constanțal Atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin preluarea treptată a Portului de către Administrația Primăriei Constanța, prin cumpărarea de acțiuni de la bursă”, a explicat DINU GHEORGHE.Accent pe sănătatea infantilăCandidatul PP-DD la Primăria Constanța atrage atenția asupra faptului că orașul nostru este pe primul loc la mortalitatea infantilă.„Acest fapt este de neacceptat și se datorează mizeriei, animalelor fără stăpân și bolilor pe care acestea le transmit, a bolilor venerice, unde deținem un loc de frunte. De aceea, vom pune un accent pe sănătatea infantilă și a tuturor constănțenilor. Pentru copii, voi aplica un program special de asigurări de sănătate. La fel și pentru cei vârstnici. Fără sănătate nu avem prezent și viitor”, a declarat DINU GHEORGHE.Omul care s-a luptat cu generali și cu teroriștiConstănțenii pot avea încredere într-un om competent și serios. DINU GHEORGHE este omul proiectelor, este omul loialității: nu s-a înscris în partidele care au prăbușit și vândut România. A înființat propriul partid care a fost dizolvat și a venit în PP-DD să dea o șansă unor idei și viziuni noi. Așa se construiește viitorul de la primul pas, dar în direcția bună.Este omul războaielor grele, s-a luptat cu generali și miniștri, s-a luptat cu crima organizată, infracțiunile transfrontaliere și teroriștii. Este un familist convins, căsătorit de 37 de ani cu aceeași distinsă și frumoasă doamnă, are două fiice (economistă și avocată), doi gineri (arhitect și om de afaceri în IT) și doi nepoți minunați.XXXImportant este de știut că DINU GHEORGHE are în spate o echipă de consilieri formată nu din politicieni traseiști, „plimbați” din partid în partid, sau din beneficiari de contracte cu statul român. Nu! Consilierii lui DINU GHEORGHE aparțin unei noi generații, pricepuți în administrație, oameni bine poziționați în societate.Ei sunt, în ordine, Valentin Șurghie, Gabriel Candidatu, Perodin Dede, Constantin Nițe, Stelică Murariu, Victor Cruceru, Eugen Mitu, Stelian Ciobanu, Gabriel Dima, Aurel Ungureanu, Luciean Atanasiu, Dragoș Buchilă, Valeriu Mocanu, Marilena Vlada, Ninela Rădulescu, Paval Victor Cucu, Georgeta Gherghina, Maria Iacob, Liliana Enache, Andrada Bărbulescu, Camelia Andronache, Mircea Iani, Constantin Ene, Paula Oprea, Nicu Zaharia, Răzvan Mureșanu, Daniel Dogaru, Mihai Filip, Viorel Călin, Mircea Broască, Alexandru Tudor, Andrei Sisu și Cătălin Mircea.Ei nu au făcut circ prin cluburi sau în emisiuni TV. Și-au văzut de munca lor, de firmele lor, de salariații lor. Acum, au șansa să demonstreze că pot face ceva și pentru comunitate. Aveți încredere în ei, e bine ca în Consiliul Local să fie și alți oameni care nu fac parte din „mașina infernală de vot” a „tipului cu basca roșie”.