Dinu Gheorghe: „Pot aduce mari investitori la Constanţa!“

Aici sunt de acord

Prin lege sau din bun simt,un primar nu trebuie sa aiba mai mult de doua mandate.Vad ca cel mai cinstit guvern nu este interesat de aspectul asta.Este absurd sa crezi ca intr-un oras cu sute de mii de locuitori,un singur om poate ocupa functia de primar.Victor Ponta a promis ca va depolitiza administratia publica,doar ministrii si secretarii de stat vor fi numiti si sprijiniti politic.Primarul etern nu a fost agreat nici de comunisti.Sa ne amintim doar de sistemul de rotire a cadrelor de partid si de stat practicat in Romania comunista.Comunistii stiau ei ceva despre necesitatea schimbarii periodice din functie.Nu insist ,Dinu Gheorghe a explicat de ce trebuie schimbat un primar dupa doua mandate. La noi,functiile astea politice si administrative sunt impotriva firii.Un doctor,dupa o sumedenie de examene si multi ani de practica medicala,ramane somer daca a mutilat un bolnav.Un profesor are o raspundere,un inginer la fel.Un sudor se prezinta periodic la examinare.Pana si un muncitor necalificat este obligat sa-si faca vizita medicala. Toti au voie sa greseasca o singura data,altfel ori ajung la "cremenal" ori intra in mormant. In schimb primarii sau politrucii au in mana lor destinul a sute de mii de oameni dar nu au nicio raspundere.Nu au o viza medicala obligatorie indivizii astia,nu vezi la ei un examen,un concurs,un test de evaluare,nu vezi nimic.