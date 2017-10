Dinu Gheorghe îi atacă pe "băieţii deştepţi" din administraţia Mazăre

2

Bilant la sfirsit de circ

Ca am facut circ de doi bani – e adevarat. Ca v-am amagit cit am putut de mult – e adevarat. Ca am ridiculizat PPDD-ul in ochii vostri (care si asa era un partid umplutura) – e adevarat. Dar tot atit de adevarat e ca am facut si eu rost de citeva sute de mii de euro de la stapinii mei, mazare si constantinescu ptr. ca v-am pacalit si v-am furat citeva voturi care bineinteles il vor avantaja pe mazare.