Dinu Gheorghe: „Constanţa este o ruină, dar are pasarelă şi vaporaşe“

8

Ptr. potaia proasta de la 6 care latra sperind sa primeasca un os de la tradatorul Dinu Gh.

Potaie ridicola si proasta, toata campania stapinului tau nu a fost nimic altceva decit ABUREALA SI CIRC INFECT IN FAVOAREA NAZISTULUI DROGAT. Potaie ridicola si proasta, cei care au scris mai sus au discutat pe buna dreptate despre problema apei care ne arde la buzunar. Fiecare constantean e jefuit de clanul neonazist mazare-constantinescu de sute si sute de mii de lei in fiecare luna datorita pretului criminal al apei. De exemplu, PRETUL APEI DE CANALIZARE E DE PESTE DOUA ORI MAI MARE DECIT PRETUL APEI POTABILE IN TULCEA. Potae ridicola si proasta, l-ai auzit vreodata pe VINDUTUL Dinu Gh. sa spuna ceva de pretul apei? In schimb, acest pervers citeaza din Eminescu versuri care se refera la Vlad Tepes. Cred ca primul cu care ar trebui sa inceapa Tepes ar fi aceasta scursoare umana Dinu Gh.