Dinu Gheorghe: „Avem soluţii pentru reducerea facturilor la utilităţi!“

Balada la Primarie :)

E un lucrator destoinic. Isi cunoaste meseria Ca mai toti romanii care Inca sunt p-aici. Cand il vad cu sapca aia, Ce i-a dat-o Primaria Cum munceste cu ardoare, Parca simt furnici! Este Primaru Radu. Un chitantier el are. El de urbe are grija... Nimeni nu-i ca el. Are un papuc cu cadru Care-n spate-i plin de fiare. Cum parchez masina-n curba, A aparut el! Radu M-a za... Radu M-a za... Radu M-a zarit, Si-mi blocheaza, Si-mi blocheaza, Roata la Oltcit! Urbea mea e cea mai tare, Cu strazi noi si luminate Si noi toti ca si Raducu, Este evident, C-avem grija de parcare, Fiindca altfel nu se poate. Altfel apare papucu’... Radu e prezent. Ieri mergeam catre faleza, Am trecut de bariera. Taxa nu platesc, sunt tare, Nu vrea muschii mei! Scot Oltcitu’ din viteza Sa-mi agat o partenera, Cand aud zgomot de fiare, si se-aude...: -“Beeeei, ce faci beei!” Se zvoneste de o vreme Ca Raducu are-o boala, O boala de nu se poate Pe masini cu “B”. Unu’ d-asta-mi face semne C-o problema mai nasoala, Opresc Oltcitu’ In spate Sa-l intreb ce e. Am avaria pornita, Insa asta nu conteaza. Ordinea si disciplina, Iar am incalcat. Cine credeti ca se-agita, Si chitanta-mi completeaza, Si-mi blocheaza iar masina? Cine m-a blocat? Daca ma mai prinde-o data, N-are rost s-o mai descuie. Cred c-am dat pana acuma, Suta de parai. Cu asa caruta, tata, Cum mai intru eu in UE? Acolo e numai spuma. Mai bine mi-o tai! La cat e de rablagita, Nici nu iau pe ea o suta. Poate sa si-o ia acasa, S-o conduca ei, Sau daca-i putin vopsita, Cred ca nici nu o mai muta. Face Oltcit-loc de joaca, Pentru puradei. Bicicleta, Bicicleta, Cred ca Imi voi lua, Ca’ caii de la bicicleta, Nu-ï poate bloca!