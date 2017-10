Dîncu: Avem o creștere cu care ne împăunăm în statistici

Vicepremierul Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, consideră că România are o creștere economică și cu aceasta se "împăunează" în statistici, dar ea mai degrabă consumă resurse, dă senzația unei dinamici pozitive, dar de fapt nu folosește la nimic."Avem o creștere economică continuă cu care ne împăunăm în statistici, dar e o creștere fără dezvoltare și o creștere fără dezvoltare nu folosește oamenilor și nu folosește viitorului. E o creștere care consumă mai degrabă, care consumă resurse, îți dă senzația unei dinamici pozitive, dar de fapt nu folosește la nimic", a declarat Dîncu, în cadrul unei dezbateri despre dezvoltarea integrată a mediului rural, citat de Agerpres.El a mai spus că România nu a avut niciodată un proiect de dezvoltare, aceasta fiind, în opinia sa, "marea problemă". "De 200 de ani clasa politică din România caută să unifice țara. După aproape 200 de ani de politici de unificare am ajuns să avem a treia Românie care s-a dezvoltat în diaspora. Însă ceea ce nu s-a întâmplat decât o singură dată, și atunci imperfect, pentru că era ghidat de o ideologie care nu a funcționat, a fost să construim și politici de dezvoltare. Noi nu am avut niciodată un proiect de dezvoltare a României, asta este marea problemă", a punctat vicepremierul.