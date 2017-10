Din totalul de 1.044 de locuinţe ieftine pentru tineri, doar 232 ar putea fi inaugurate până la sfârşitul anului

Visul unei… campanii de vară

Din totalul de 1.044 de locuințe ieftine pentru tineri, doar 232 ar putea fi inaugurate până la sfârșitul anului

1.044 de locuințe ieftine pentru tineri. Apartamente și garsoniere. Atât spunea primarul Constanței, Radu Mazăre, că va finaliza municipalitatea în 2009. Făcea această promisiune în campania electorală din pragul alegerilor locale din 2008. Atâta doar că din 2010 au mai rămas doar aproximativ trei luni, iar din cele 720 de apartamente și 324 de garsoniere nici măcar o locuință nu a fost inaugurată. Nu s-au predat cheile niciunei case pentru tineri. Și asta deși din actualul mandat de primar a trecut mai bine de jumătate. Și, în aceeași ordine de idei, în contextul în care unul dintre dezideratele lui Mazăre pentru cel de-al treilea mandat de edil-șef consta în „continuarea programului de locuințe ieftine pentru tineri cu circa 2.500-3.000 de spații locative pe an”. Uneori, universul nu conspiră la realizarea tuturor dorințelor Începutul acestui proiect a fost anunțat de către municipalitate cu mare tam-tam, fiind extrem de mediatizat atât în 2008, dar și ulterior. Prima tragere la sorți a avut loc exact înaintea scrutinului din iunie 2008, în prezența Mihaelei Rădulescu, în zona Far din Constanța, la eveniment participând câteva mii de persoane. La momentul respectiv, însă, fuseseră depuse 16.394 de dosare pentru locuințe. Interesul tinerilor a scăzut, însă, drastic, astfel că, în 2010, doar 657 de dosare au mai fost depuse (dintre care 11 au fost invalidate). Motivele acestui dezinteres sunt legate de calitatea îndoielnică a locuințelor, calitate reclamată de unii tineri, care au și reziliat ante-contractele de vânzare-cumpărare, de amânarea termenului de finali-zare a blocurilor și de criza economică. De remarcat este faptul că, dintre cei peste 16.000 de constănțeni interesați inițial de aceste apartamente și garsoniere și, foarte probabil, susținători ai lui Mazăre pentru un al treilea mandat de primar, doar 1.044 își puteau vedea visul cu ochii. Și asta în 2009, așa cum, am menționat deja, promitea primarul. Ei bine, șansele ca acest lucru să se concretizeze sunt minime fiindcă, așa cum au explicat surse din cadrul Primăriei Constanța, până la finalul acestui an doar cel mult 232 dintre locuințe vor fi date în folosință. În cel mai fericit caz! Și asta deoarece, în prezent, în ceea ce privește aceste apartamente și garsoniere are loc procedura de semnare a cadastrelor. Conform surselor citate, o parte dintre ele vor fi semnate pe 27 septembrie, fiind vorba de două unități locative, anume blocurile 12 și 13, realizate de ABC Val. Pentru alte două blocuri, care s-au aflat în „ograda” Eucas SRL, actele de cadastru ar putea fi semnate peste aproximativ două săptămâni, în timp ce două unități locative aparținând de Argos sunt în faza de cadastru, dezmembrare, intabulare. Nu în cele din urmă, aceleași surse din Primăria Constanța au explicat că reprezen-tanții COMCM ar fi dorit cât mai curând recepția unităților 14 și 15, dar că acest lucru nu a fost posibil din cauza unor „deficiențe la instalație”. În total, până la finalul acestui an, vor fi date în folosință patru blocuri cu apartamente și garsoniere, adică 232 de locuințe pentru tineri. Numărul total al blocurilor inaugurate în primul cartier ar fi trebuit să fie, însă, la momentul actual, de 18. Cu alte cuvinte, se pare că uneori nu e suficient să-ți dorești ceva pentru ca universul să conspire la realizarea dorinței tale. Pe lângă faptul că termenul de 2009 nu a fost deloc respectat pentru inaugurarea primului cartier de locuințe ieftine, anume apartamentele și garsonie-rele din Baba Novac, primarul Radu Mazăre a anunțat și în 2010, în repetate rânduri, că tinerii vor primi cheile caselor mult visate. Fără ca, până la acest moment, promisiunea sa să se fi concretizat. Despre celelalte 2.500-3.000 de locuințe nici nu mai vorbim, căci în aceste condiții nu putem decât să concluzionăm că angajamentul din campanie a rămas… pură promisiune.