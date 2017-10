Cioloș, la Iași:

"Diminuările salariale în învățământ au fost greșeli"

Premierul Dacian Cioloș a admis că au existat greșeli în actul normativ în baza căruia au fost diminuate salariile unor categorii de angajați din sistemul de învățământ, afirmând totodată, la întâlnirea cu un grup de protestatari membri ai Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar din județ, că Guvernul va încerca să repare erorile produse prin Ordonanța 20/2016."Diminuările au fost greșeli. O să le reparăm cât putem", a afirmat Cioloș.Sindicaliștii din învățământul ieșean au acuzat diminuarea salariilor secretarilor și contabililor din unitățile de învățământ cu sume cuprinse între 500 și 1.100 lei. Ei au mai cerut premierului să respecte hotărârile judecătorești privind plata dobânzilor pentru drepturile câștigate în instanță de cadrele didactice, dar și acordarea sporului de vechime pentru personalul nedidactic, acordarea unui spor de nocivitate pentru bibliotecari, laboranți și informaticieni, dar și reabilitarea școlilor din mediul rural care dispun de apă curentă, canalizate și care au grupurile sanitare în curte."Dacă îmi cereți să rezolv totul într-un an de zile, cu bugetul pe un an ce nu s-a rezolvat cumulat în patru-cinci ani nu se poate. Nu avem cum. Am legi de respectat și când e vorba de deficit bugetar, și când e vorba de alocări bugetare respectat și am pus bani anul acesta în sănătate și educație", a spus Cioloș, citat de Agerpres.