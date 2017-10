Dezinteres din partea primăriilor pentru pregătirea alegerilor

Prefectul Dănuț Culețu s-a întâlnit, ieri, cu primarii constănțeni pentru a pune la punct, printre alte subiecte aflate pe ordinea de zi, aspectele referitoare la alegerile locale din acest an. La eveniment au participat, alături de prefect, subprefecții Adrian Nicolaescu și Claudiu Palaz, precum și reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate. Printre temele supuse dezbaterii s-au numărat programele de finanțare europeană pentru dezvoltarea rurală, cererile pentru plățile directe destinate fermierilor, precum și programul perdelelor forestiere. Atenția s-a concentrat, însă, asupra organizării proximelor alegeri locale. Din acest punct de vedere, prefectul Culețu a atras, încă o dată, atenția asupra faptului că se va implica personal în desfășurarea alegerilor, subliniind, în același timp, importanța colaborării dintre prefectură și primării. Prefectul a atras atenția că, până ieri, la ora desfășurării ședinței, primăriile Constanța, Lumina, Eforie, Horia și Nicolae Bălcescu nu transmiseseră listele cu propunerile pentru președinții și locțiitorii circumscripțiilor electorale. „În ceea ce privește alegerile nu vom face rabat în nicio privință. E imperios necesar ca toate primăriile să trimită răspunsurile la solicitările noastre, legate de scrutin”, i-a atenționat prefectul pe reprezentanții respectivelor administrații locale prezenți la ședință. În același context al alegerilor din iunie, subprefectul Adrian Nicolaescu a făcut o serie de precizări despre ordinele emise de instituția prefectului. În acest sens, Nicolaescu a afirmat: „Este adevărat că nu toate primăriile au răspuns la timp, iar ca exemplu stă faptul că azi trebuia să ne parvină listele pentru propunerile pentru președinții și locțiitorii birourilor electorale de circumscripție. Lista trebuie înaintată Tribunalului Constanța, pentru că mâine, la ora 13.00, are loc tragerea la sorți”. Totodată, subprefectul Nicolaescu a specificat că primăriile constănțene trebuie să comunice locația sediilor circumscripțiilor electorale, precum și dacă există cazuri în care sistemul de telefonie nu funcționează. De asemenea, el a adus lămuriri și despre modificările pe care Legea 67/2004 le-a suferit, insistând asupra necesității cunoașterii, de către primari, a noilor reglementări. Un alt subiect de interes abordat de Nicolaescu a fost legat de dispozițiile privind delimitarea în spațiu a circumscripțiilor electorale, menționând faptul că primăriile Agigea și Lumina nu făcuseră nici până ieri, la ora la care s-a desfășurat ședința, aceste precizări. În ceea ce privește noutățile reglementărilor electorale din acest an, Nicolaescu a explicat: „La capitolul acesta trebuie amintite listele complementare pentru funcțiile de consilieri locali și județeni. De acum se pot înscrie pe liste și persoane din alte state, dar care au rezidența în România”. Cât despre cheltuielile care se vor înregistra cu ocazia alegerilor de anul acesta, ele vor fi, preponderent, suportate de administrațiile publice locale.