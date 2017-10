Dezertări în masă din PNL, în judeţul Constanţa

USL are probleme

Dezertări în masă din PNL, în județul Constanța

Viceprimarul comunei Tuzla, liberalul Marian Sărăcilă a renunțat, ieri, la carnetul de partid de la PNL și a semnat adeziunea pentru a intra în UNPR. Alături de el, a plecat la UNPR și tot biroul local al PNL de la Tuzla, mai exact, șase consilieri liberali. În același timp, demersului său i s-a alăturat și consilierul pesedist Marin Dode de la Tuzla care s-a înscris în UNPR. „Nu suport PSD-ul și atunci am ales să trec la UNPR pentru că nu aveam altă variantă. Numai oamenii deștepți și serioși trec la UNPR. Nu am nimic cu șefii mei sau cu PNL, dar nu puteam să-mi găsesc locul în USL și de aceea am ajuns la concluzia că trebuie să părăsesc partidul. Cu primarul Micu și cu oamenii lui e greu de găsit o cale de înțelegere”, a declarat Marian Sărăcilă. La scurt timp după ce și-a anunțat trecerea la UNPR, la Tuzla a avut loc, ieri, o mică ședință. Cu acest prilej, Marian Sărăcilă a fost ales președinte interimar al Organizației Locale a UNPR, urmând ca peste două săptămâni să aibă loc o ședință în cadrul căreia se va stabili structura de conducere definitivă a partidului. Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, spune că știa de câteva zile că viceprimarul din Tuzla, Marian Sărăcilă, intenționează să plece de la PNL la UNPR.„Nu este nicio problemă că a ales să plece, mai avem și alți oameni la Tuzla. Pot să spun că nu este adevă-rat că împreună cu el pleacă toată organizația PNL de la Tuzla. Sunt trei consilieri care ne-au anunțat că Sărăcilă le forțează mâna pentru a trece la UNPR împotriva voinței lor. Cât despre Sărăcilă nu este prima dată când face acest lucru, când pleacă de la PNL și apoi revine. Și-a pus deja pe frunte ștampila de trădător. Trebuie să înțeleagă că politica nu este o lenjerie intimă pe care să o schimbi”, a spus Gheorghe Dragomir.El a mai adăugat că „trădătorul” de Sărăcilă i-a spus că face acest lucru la îndemnul prefectului Claudiu Palaz care a atacat de mai multe ori în contencios administrativ numirea lui Sărăcilă ca viceprimar la Tuzla.„Eu vă spun ce mi-a spus Sărăcilă. Nu știu dacă minte sau spune adevărul dar vă spun că el mi-a zis că pleacă la UNPR forțat de prefectul Claudiu Palaz. Mi-a spus că prefectul i-a promis că dacă trece la UNPR nu va mai ataca în contencios administrativ numirea lui ca vice-primar. Sărăcilă a mai spus că după alegeri se va întoarce la PNL”, a mai adăugat Dragomir.În replică la declarația președintelui PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, prefectul Claudiu Palaz susține că „acestea sunt simple fabulații ale lui Dragomir”. „Cred că are mai multe probleme de rezolvat ca parlamentar, decât să fie preocupat de migrația politică a aleșilor locali. Îi sugerez să-și vadă de treaba lui ca parlamentar că de aceea a fost trimis în Parlament. În calitate de prefect, nu mă interesează mișcările politice pe care le fac anumiți aleși locali, deci nu sunt implicat în decizia grupului de la Tuzla de a trece de partea UNPR”, a spus prefectul Claudiu Palaz.