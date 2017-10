Dezbinarea CSM este strategia USL pentru subordonarea justiţiei

Dezbinarea CSM este strategia USL pentru subordonarea justiției

Europarlamentarul PDL Monica Macovei declară că USL și ministrul Justiției, Mona Pivniceru, acționează în aceste zile pentru dezbinarea CSM punând în aplicare o strategie de subordonare a justiției după principiul „divide et impera”.„Principiul după care acționează în aceste zile USL pare să fie «divide et impera». Sau, mai exact: «dacă nu poți să-i stăpânești, dezbină-i», inițiat de ministrul Mona Pivniceru executorul dorințelor USL, și susținut de diverși membri USL pe plan mediatic. Asistăm în ultimele zile la un atac sistematic asupra unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Pare tot mai clar că cineva își dorește subjugarea justiției, inclusiv a CSM, ca parte a sistemului, și mă întreb cine are interesul să dezbine CSM? Cine are interesul să-i asmută unii împotriva altora pe judecători și procurori? Eu văd un singur răspuns: aceasta este strategia USL pentru a-și subordona justiția”, afirmă Macovei, într-o declarație postată pe blogul său.Potrivit eurodeputatului democrat-liberal, USL a pornit această acțiune în urma avizului negativ dat de CSM propunerilor făcute de ministrul Pivniceru pentru funcțiile de procuror general și procuror-șef al DNA.„CSM a dat dovadă că poate fi unit atunci când este vorba de respingerea propunerilor făcute de ministrul Justiției, Mona Pivniceru, pentru funcțiile de procuror general și procuror șef DNA. Toată țara a văzut prestația mediocră a candidaților propuși de Pivniceru. Avizul negativ motivat al CSM de respingere a acestor candidaturi nu lasă loc interpretărilor, dar acest aviz negativ a lovit interesul USL de acaparare a justiției. Cred că de aceea USL a pornit acțiunea «dezbină-i ca să îi stăpânești»”, susține Macovei.Ea a adăugat că USL și Asociația Magistraților din România, care a fost condusă în trecut de ministrul Pivniceru, au început o prigoană împotriva unor magistrați.