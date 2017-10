Zona Metropolitană Constanța pe ultima sută de metri

Dezbatere publică într-un cadru intim

Mulți chemați, puțini prezenți. Potrivit reprezentantului Agenției Regionale de Protecția Mediului (ARPM) Galați, Vasilica Ciobotaru, la dezbaterea publică asupra Raportului de mediu al Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța au fost invitate să participe atât instituții publice descentralizate, cât și primăriile localităților din Zona Metropolitană Constanța. Însă la „chemarea” făcută pe „toate site-urile” așa cum a declarat și Ani Merlă, administratorul delegat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, nu au reacționat decât vreo câțiva reprezentanți timizi ai primăriilor și ai instituțiilor deconcentrate. Oricum, „toată lumea știe despre ce este vorba” dacă ar fi să urmăm observațiile făcute chiar de către Ani Merlă. O dezbatere în plus, una în minus… „Încă de la faza incipientă a elaborării acestui plan integrat au avut loc foarte, foarte multe dezbateri publice, consultări la nivelul fiecărei localități, prezen-tarea (n.r. - planului) locuitorilor și cetățenilor din zona respectivă în ședință de consiliu local astfel încât toată lumea știe despre ce este vorba”, a ținut să constate Merlă. Nu toată lumea știe despre ce este vorba. Și ar fi fost mult mai bine atât pentru constănțeni, cât și pentru Constanța, care este unul dintre polii de creștere econo-mică la nivel național, dacă auto-ritățile implicate în acest proiect ar fi transmis mass-mediei mult mai multe informații decât un simplu anunț publicitar într-un ziar obscur. Acțiunea de ieri a reprezentat un ultim pas în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța, amplasat în Constanța, județul Constanța. Importanța concretizării acestui plan a fost relevată de către toți participanții la dezbatere, el servind drept cadru pentru dezvoltarea proiectelor ulterioare care vizează acest spațiu. Aspectul susține încă o dată necesitatea mediatizării mult mai eficiente a tuturor acțiunilor legate de zona metropolitană. Vasilica Ciobotaru a clarificat lucrurile și în privința anunțurilor publice legate de această dezba-tere. Ele au apărut în ziarul „Liderul de opinie” din 25 și 28 septembrie. În plus, Ciobotaru a mai spus că „Raportul de mediu a fost afișat atât la sediul Agenției Regionale, cât și la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța și la Agenția locală de Protecție a Mediului”. „Dacă ești obraznică…“ Interesant de remarcat este că toate întrebările legate de mediatizarea acestei dezbateri au deranjat-o pe Ani Merlă. De ce s-a optat pentru „Liderul de Opinie” (cu tiraj „confidențial”), și nu „Telegraf”? Vorbim de „ziarul cu cel mai mare tiraj”, potrivit primarului Radu Mazăre, la care ar fi putut avea acces mult mai mulți cetățeni și ar fi putut afla mult mai repede despre dezbatere. „Nu eu am dat anunțul respectiv. Nu știu cine a dat anunțul. Nu mă ocup eu. Eu sunt administrator. Cine se ocupă de relațiile cu publicul și de relațiile cu presa de la Asociație”, s-a eschivat scurt ea. Câteva secunde mai târziu, Ani Merlă lua foc pentru o întrebare suplimentară privind persoana care se ocupă de relația cu presa. Când a auzit solicitarea mea, Merlă a explodat: „Deci dacă ești obraznică nu îți mai răspund la nicio întrebare”. Cu „obrăznicia” jurnalistică, am reușit să obțin alte răspunsuri la fel de interesante: „Pentru că există pe toate site-urile. Eu nu am obligația să dau în presă. Deja există pe toate site-urile noastre. Probabil colegii mei de la asociație au considerat că, discutând cu Agenția de Mediu, este bine să dea și într-un ziar. Că au ales ziarul acela (n.r. – Liderul de opinie)…Puteau să dea și în ziarul nostru, «Cronica Metropo-litană»”. Prezentare profesionistă Ani Merlă a fost cea care a prezentat Raportul de mediu în locul directorului SRL-ului care a elaborat acest document, oferind mai multe detalii despre Planul Integrat de Dezvoltare. „Pot să îmi asum și această respon-sabilitate fiind în același timp și coordonatorul departamentului de mediu atât al Primăriei Con-stanța, cât și al Zonei Metro-politane Constanța, fiind și expert de mediu”, a insistat să se prezinte Merlă. „Cred că am limbajul necesar pentru a vă face o astfel de prezentare profesionistă. În același timp vreau să insist și asupra unor aspecte poate puțin mai neclare din material pentru unii dintre dumneavoastră la ceea ce înseamnă Planul Integrat de Dezvoltare”, a continuat ea caracterizările în aceeași notă. Totuși, degeaba atâta profe-sionalism câtă vreme el s-a manifestat în fața a numai circa 20 de oameni. Corina POPESCU