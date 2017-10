Dezbatere pe tema Constituţiei, organizată de liberalii constănţeni

1

alta masa rotunda

Dupa dezbaterea doamnelor liberale pe tema Constitutiei a venit si randul domnilor liberali.Desigur,va urma si dezbaterea domnisorilor liberali,adica a tinerilor.Ne indoim ca participantii au discutat sau vor discuta alte idei decat cele exprimate deja de marele istoric,mai mare decat Iorga si chiar decat Hasotti; e vorba de Cacarau.Nici nu indraznim sa-i intrebam pe cei din USL cand va avea posibilitatea sa-si spuna parerea si prostimea,oamenii de rand,plebea sau electoratul cum se mai numesc cetatenii cand e vorba de politica.Si la urma urmei nici nu e cazul,avand in vedere ca viitoarea Constitutie este menita sa asigure lui Cacarau demnitatea de presedinte al Romaniei,functie deja stabilita inca de pe vremea cand Cacarau era student la istorie.si sa-l impiedice pe Basescu sa poata ocupa vreo functie ,chiar de sef de birou la o primarie.Cand este vorba de Constitutie nu este suficienta doar o sueta la care participantii vin doar ca sa se afle in treaba.USL face o grava greseala ca n-a folosit mass-media ca sa difuzeze proiectul de modificare al Constitutiei.Dar cine are interes ca populatia sa cunoasca si sa-si dea cu parerea asupra acestui subiect? Daca cineva doreste sa stie ce inseamna discutiile si dezbaterile privind Constitutia si modul de a proceda la cunoastrea opiniei publice,sa citeasca volumul "Constitutia din 1923 in dezbaterea contemporanilor " aparuta in 1990 la editura " Humanitas".Lectura acestei carti va da posibilitate cititorului sa vada ce inseamna dezbatere la nivel national.In anul 1922 au fost prezentate si dezbatute 23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social Roman,autorii acestora fiind,printre altii,D.Gusti, N.Iorga,Vintila Bratianu,Mircea Djuvara,Virgil Madgearu,M.Manoilescu si alte somitati intelectuale si politice.Prelegerile,de inalta valoare stiintifica,politica si culturala ne determina sa realizam dupa citirea lor,cat de jalnica este activitatea celor de talia lui Ponta-copy , Cacarau si " specialistii " de partid care se fac ca lucreaza pentru noua Constitutie si interesele noastre.Sa ne fie iertat,dar daca la masa rotunda a participat si marele istoric Hasotti,putem aprecia ca sezatoarea si-a atins scopul si modificarile Constitutiei au fost aprobate cu indelungate si vii aplauze.Reegretabil este si faptul ca se procedeaza la fel si cu regionalizarea.Nimeni nu stie care sunt intentiile USL si ne consolam doar cu gandul ca romanii nu vor vota nici aceasta diversiune uselista.Poate ca nici nu se va vota si toate "reformele" vor fi aprobate prin ordonante de urgenta.Desigur daca UDMR va fi de acord.