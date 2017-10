Destinul Cazinoului, din nou, în mâinile lui Mazăre

Scandalul Cazinoului din Constanța ia din nou amploare, asta după ce reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au anunțat că există posibilitatea ca Primăria Constanța să reintre în posesia Cazinoului Constanța, fără urmă de reabilitare.MDRT înapoiază Cazinoul din cauza unei "clauze" impuse de PrimăriePrintr-o adresă oficială către Cuget Liber, reprezentanții ministerului afirmă că, la momentul predării clădirii, în vara lui 2011, administrația municipală a emis o hotărâre prin care preciza faptul că MDRT va trebui să redea Cazinoul primăriei, dacă în maxim un an nu execută nicio lucrare de reabilitare. Astfel, spun ei, organizarea unei noi licitații pentru găsirea firmei care ar putea să se ocupe de lucrările de restaurare a clădirii nu este oportună deoarece ar dura o perioadă lungă de timp."Lucrările de consolidare și res-taurare a clădirii Cazino Constanța nu au fost începute din cauza anulării procedurii de achiziție a acestora. Achiziția prevedea atât servicii de proiectare, cât și execuția lucrărilor propriu-zise. Procedura de achiziție, demarată de Compania Națională de Investiții în martie 2012, a fost anulată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în urma admiterii unei contestații, la data de 28 mai 2012. Cauzele din motivarea deciziei CNSC care au condus la anularea procedurii se referă la vicii în criteriile de selecție, dar și în criteriile tehnico-economice, considerate subiective", spun reprezentanții MDRT.Concret, potrivit unei declarații a secretarului MDRT, Cristian Bărhălescu, într-o emisiune la un post de radio local, licitația a fost contestată din cauza unor nereguli sesizate în caietul de sarcini.În ceea privește organizarea unei noi licitații, reprezentanții MDRT afirmă: "Finalizarea unei eventuale noi proceduri de achiziție se poate întinde pe parcursul mai multor luni, întrucât presupune etape obligatorii, precum: elaborarea unei noi docu-mentații de achiziție, validarea ei de către ANRMAP, perioada de men-ținere a documentației în SEAP, depunerea ofertelor, evaluarea lor și comunicarea deciziei comisiei de evaluare (privind operatorul desem-nat câștigător), la care se adaugă termenul legal de așteptare a depunerii unor eventuale contestații, înainte de semnarea efectivă a contractului. Având în vedere cele de mai sus, MDRT analizează situația creată, ținând cont de prevederile legale în vigoare cu privire la acest obiectiv. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 217/24.08.2011 prevede, la art. 3: «dacă în termen de maxim 1 (un) an de la preluarea prin hotărâre de guvern a imobilului Cazino Constanța nu vor fi demarate lucrările de consolidare și restaurare, imobilul va reveni în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța». Hotărârea de Guvern privind preluarea imobilului - teren și construcție-«Cazino Constanța», aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a fost adoptată la data de 31 august 2011".Cine este pentru vânzare și cine este împotrivaDeși părerile consilierilor munici-pali sunt împărțite, majoritatea celor contactați de Cuget Liber sunt de părere că administrația Constanța nu deține fondurile necesare pentru reabilitarea clădirii, vânzarea devenind, în această situație, singura variantă valabilă."Ne bucurăm că situația clădirii Cazinoului din Constanța a revenit în atenția publică. Noi, consilierii liberali, vom susține vânzarea, dacă se va lua o astfel de decizie. Totuși, considerăm că în eventua-litatea în care clădirea va fi vândută, contractul trebuie să includă anu-mite condiții transparente privind modul în care se va face reabilitarea. Cei care vor dori să cumpere clădirea trebuie să țină cont de faptul că aceasta face parte din obiectivele de patrimoniu-clasa A. Repet, suntem pentru vânzare, dar cu condiția ca restaurarea clădirii să se facă într-un mod corect, prin păstrarea elementelor arhitecturale și culturale specifice perioadei din care aceasta face parte", precizează liberalii din CL Constanța.O părere similară împărtășește și consilierul PDL, Florin Gheorghe. Acesta afirmă că păstrarea aspectului și destinației Cazinoului pot fi reglementate de Primărie chiar dacă se va încheia, într-un final, un contract de vânzare-cumpărare."Trebuie să discutăm zilele acestea despre problema Cazinoului. Nu am vorbit nici cu primarul, nici cu vice-primari despre acest subiect, însă cred că o vom face în cel mai scurt timp. Noi vom încerca să alocăm fonduri pentru reabilitare, dar sunt necesare milioane de euro, bani pe care primăria nu-i are. Dacă stăm să ne gândim și la datoriile pe care aceasta le are la Fin.Co.Ge.Ro, este evident că reabilitarea construcției nu poate intra în lista prio-rități. Cred că vânzarea ar fi oportună, însă nu cu acele clauze în contract pe care le precizează libe-ralii. Dacă cineva va cumpăra Ca-zinoul, ulterior, dacă va dori să-l reabiliteze sau execute orice alt tip de lucrare, va trebui să primească autorizație de la primărie. În cazul în care va dori să pună termopane, sau să facă orice altceva care ar însemna distrugerea elementelor arhitecturale, nu va primi autori-zație", spune Gheorghe."Dacă dai Cazinoul prietenilor de pahar se numește furt"Președintele PDL Constanța, Cristian Gigi Chiru, a declarat că, în această situație, municipalitatea are posibilitatea de a prelungi contractul de transfer al clădirii către MDRT. Chiru a precizat că, în eventualitatea în care municipalitatea ar vinde Cazinoul "prietenilor de pahar", nu ar face altceva decât "să fure din patrimoniul Constanței"."Nu oprește nimeni municipalitatea Constanța să prelungească acel contract de transfer și să reabiliteze clădirea cu bani de la Guvern. Sumele aferente reabilitării Cazinoului din Constanța au fost prinse deja în exercițiul bugetar financiar pe 2012 încă de la finele anului trecut. Dacă nu prelungește contractul, municipalitatea refuză practic banii de la Guvern pentru că îi este lene să convoace o ședință de consiliu în cadrul căreia să rectifice hotărârea dată anterior. Sper din tot sufletul ca reprezentanții municipalității să dea dovadă de înțelepciune și să nu refuze acești bani. Nu sunt pentru vânzarea Cazinoului. De fapt, nici nu pot spune că este o vânzare, ci un furt, pentru că atâta timp cât vrei sa dai o clădire de patrimoniu, care aparține constănțenilor, prietenilor de pahar pentru un preț de nimic, nu se mai numește vânzare. Acesta a fost motivul pentru care am declanșat procedura de strângeri de semnături pentru demiterea din funcție a lui Radu Mazăre. Dacă vă aduceți aminte, oamenii s-au sesizat atunci împotriva vânzării Cazinoului", a precizat Chiru.