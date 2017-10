Destabilizare în prag de alegeri parlamentare. PNL Constanţa stă pe un butoi cu pulbere

4

DESTABILIZARE STABILA

PNL nu este un partid liberal , la fel cum PSD nu este social-democat . Doctrinele si programele acestor partide ( de fapt niste factiuni ) sunt afisate de forma pentru a se deosebi , fiecare maghernita politicianista avand nevoie de o firma si o reclama : " adevarata branza de Penteleu doar la noi se gaseste " . Dragomir nu intelege faptul ca sunt anumite momente de criza in care , daca ai caracter te retragi . Ori asemenea calitate nu exista in politichia romaneasca . Fostele PDL si PNL n-au fost capabile sa duca o reala politica de dreapta in calitate de aliati , si e imposibil sa credem ca asa cum se pretind astazi " unificate " , cand a intrat dihonia intre cei care si-au facut suma si cei flamanzi , va fi altfel , in pofida apelurilor disperate ale lui Dragomir . Istoria post-decembrista ne dovedeste ca toti cei care au reusit mai mult sau mai putin sa conduca cu unele rezultate pozitive partidele pe care le-au infiintat , au ajuns in astfel de situatii similar cu cea a PNL astazi , datorita recrutarii si promovarii unor elemente necorespunzatoare ( gen Manea , Tararache etc ) de teama de a nu avea concurenti . Un lucru este cert : cu astfel de " partide " nu se va schimba nimic in bine , nici in politica nici in guvernare . Retinem ca masa membrilor de partid a PNL tace , este amorfa , si ce este si mai grav , liderii nici nu se sinchisesc de parerea " membrilor de rand ". Pentru inceput , un prim pas spre o reala democratizare , ar fi o lege care sa interzica detinerea mai mult de doua mandate in partide , parlament si guvern si primari . Mai este necesara o lege care sa interzica traseismul .Plecarea unui parlamentar in alt partid sa se faca doar cu votul si inscrierea pe o lista a majoritatii cetatenilor care l-au ales . Tot cu ajuitorul acestui procedeu sa se poata revoca din demnitatea de parlamentar toti cei care nu reusesc sa demonstreze intr-un an ca au realizat promisiunile facute sau s-a dovedit necorespunzator .