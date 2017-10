„Desfiinţează instituţii, pun monopol pe tot judeţul. E stat în stat la Constanţa“

Constănțenii reacționează:

„Desființează instituții, pun monopol pe tot județul. E stat în stat la Constanța“

Campania lansată de ziarul „Cuget Liber“ pentru salvarea zonei peninsulare a Constanței continuă să atragă de partea sa zeci de susținători. Constănțeni, dar și persoane din județ (Cernavodă, Mangalia), din țară (Bacău, București, Brăila) și de peste hotare (Olanda, Suedia, Canada, Germania, Franța, Marea Britanie) au semnat petiția online promovată de „Cuget Liber“: „Luați-i Peninsula lui Mazăre!“. „Cu cât mai repede, cu atât mai bine, însă ar trebui făcute și propuneri pentru ce se întâmplă după ce iese de sub administrația locală a primăriei. Un jurist poate propune ceva pertinent și mai ales aplicabil în România” Onofrei Victor, 49, Constanța „O nepăsare condamnabilă consider conștiința administrației locale. Reabilitarea zonei ar reda TOMISULUI «parfumul» de odinioară... Ce păcat...” Petre Tudor, 62, Constanța „Ce fac oamenii ăștia care sunt în fruntea primăriei și consiliului județean este ceva de nedescris. Desființează instituții, pun monopol pe tot județul .....e stat în stat la Constanța” Luminița Cristea, 47, Constanța „Centrul vechi trebuie să pună în valoare istoria orașului, să fie punct strategic pentru turism, iar brandul este Cazinoul! Toate acestea sunt doar speranțe la acest moment... suntem spectatori la năruirea a ceea ce ar putea constitui relansarea turismului urban în Constanța!” Costea Ana Maria, 26, Constanța „Avem atâtea locuri minunate în țara asta care vorbesc despre trecutul nostru, însă le vom pierde pe toate dacă mai continuă bătaia asta de joc. Cei care își respectă orașul și care au realizat că o arhitectură veche păstrată și reabilitată face muuult mai mult în ochii turiștilor și ai localnicilor în general, din nefericire sunt puțini și mai mult în vest: Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov… orașe care au știut să profite de propria istorie și să o exploateze. Mazăre, cu preocupările lui de dansator ieftin în Rio sau cu frivolitățile și superficialitatea care îl caracterizează, e un caz pierdut”. Silvia, 28, Constanța „Peninsula și pasajul de la gară sunt două mari rușini ale orașului, apărute în timpul marii rușini numite administrația Mazăre. Nu ar fi rău să fie luat și iluminatul public din grija administrației locale, pentru că oricum lipsește când îți e lumea mai dragă, mai ales seara după ora 22 și apare dimineața la 08, mai ales în zonele Gară, bd. 1 Mai și 1 Mai vechi”. Mircea Popescu, 36, Constanța „Toate marile orașe ale Europei își protejează și întrețin din fonduri locale zona veche a orașelor. La ei de ce se poate și la noi nu? Cine are interes ca «Peninsula» Constanței să se degradeze în ultimul hal? Acum 30-40 de ani lumea se plimba pe mijlocul străzii în această zonă, iar cei care locuiau acolo erau niște privilegiați. Era zona cea mai frumoasă a Constanței. Acum e o mizerie; clădirile vechi cu stucaturi specifice timpului și cu o arhitectură deosebită sunt devastate, ruinate, parcă ar fi trecut printr-un război, iar mizeria din interiorul lor și din împrejurimi este un adevărat focar de infecție. De ce nu luăm exemplul Sighișoarei, care a obținut fonduri europene pentru protejarea zonelor istorice? Chiar nimeni în acest oraș nu este preocupat decât de propriul interes?” Ciobotaru Rodica, 56, Constanța „De ani de zile de când este primar, nu a băgat nici măcar un leu (RON) în reabilitarea zonei peninsulare, indiferent că este vorba de Cazino (simbolul Constanței), Faleza aferentă - ambele stau să se dărâme!!!, Mozaic, Casa cu Lei, alte clădiri reprezentative din zonă, străzi, trotuare, Piața Ovidiu, bisericile monumente, muzeele etc. A investit doar în transformarea portului Tomis în port de iahturi și în privatizarea zonei - care a devenit interzisă populației de rând. Și-a bătut joc și de Mamaia și de parcul Tăbăcărie! Rușine să-i fie!!! Să plece la București, să privatizeze și Capitala, iar pe noi să ne lase să ne respectăm”. Rădulescu Adrian Alexandru, 60, Constanța „Aveam 11 ani când am văzut prima oară orașul vechi din Constanța. La începutul lunii septembrie 1966 a fost un concurs de motociclete și ceea ce m-a impresionat atunci erau ferestrele și balcoanele pline de oameni care aclamau concurenții; de jur-împrejurul peninsulei totul era pregătit de sărbătoare, iar atmosfera polarizase întreaga suflare în inima istorică a orașului... amintirile sunt multe, dar când văd astăzi în ce hal de paragină a ajuns, mă întreb cine și de ce detestă ceea ce era emblematic pentru un oraș turistic!?!” Stela Badea, 55, Franța