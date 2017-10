Deranj mare pentru fosta conducere a Primăriei Hârşova. Actualul primar a depus plângeri penale

Deranj mare pentru fosta conducere a Primăriei Hârșova. Actualul primar a depus plângeri penale

Liderul ALDE Constanța, deputatul Mircea Banias, primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu, și managerul Spitalului Orășenesc Hârșova, medicul Cristian Nicoară, au participat, vineri, la o conferință de presă în cadrul căreia au fost aduse mai multe clarificări privind disputele ce au loc la Hârșova.La alegerile locale din luna iunie a anului trecut, fostul primar Tudor Nădrag (PSD) a pierdut conducerea orașului în fața actualului primar Viorel Ionescu (ALDE). Tot atunci, bătălia pentru primărie a fost pierdută și de candidatul PNL, Ionel Dia. Cu toate acestea, atât Nădrag cât și Dia sunt consilieri locali, Dia ocupând pe hârtie și funcția de viceprimar. În loc să îngroape securea războiului pentru a lucra în interesul cetățenilor, de șapte luni, cei doi încearcă să-i pună bețe în roate actualului primar.Culmea răzbunării a apărut în momentul în care fostul primar Nădrag a anunțat, săptămâna trecută, că strânge semnături pentru demiterea actualului edil.„Din punctul meu de vedere, nu este un conflict între ALDE și PSD, ci este un conflict între generații, între persoane care nu acceptă la șapte luni de zile după alegeri că au pierdut”, a spus primarul din Hârșova, Viorel Ionescu.Cu referire la acțiunea de strângere de semnături pe care a demarat-o liderul PSD Hârșova, Tudor Nădrag, și anunțul făcut printr-un comunicat de presă pentru a-l suspenda pe actualul primar, edilul Viorel Ionescu consideră că PSD Constanța nu are idee de acțiunile demarate de organizația din Hârșova.„Mie îmi este greu să cred că cei din conducerea PSD Constanța au idee sau au dat girul acțiunii pe care a derulat-o domnul Nădrag. În comunicatul de presă nu văd ștampila partidului”, a precizat Viorel Ionescu.Motivul pe care se întemeiază Nădrag atunci când spune că dorește demiterea constă, printre altele, pe faptul că primarul nu a ieșit din birou de luni de zile.În acest context, Ionescu susține că, din contră, în cele șapte luni de la alegeri s-a dedicat în totalitate cetățenilor și, în mod special, proiectelor benefice pentru oraș.„Din momentul în care am început mandatul până în momentul de față am două proiecte de la vechea conducere, pe care le-am luat și le continui. În plus, am 12 proiecte pe care le-am depus spre finanțare și am cinci proiecte în lucru. Din cele 12 proiecte vă pot spune faptul că am un prim proiect pentru categoriile defavorizate din zona de vest a orașului Hârșova, am un alt proiect cu privire la realizarea unui parc industrial în orașul Hârșova, proiecte cu privire la realizarea unor bazine de înot, patinoare artificiale și complexe sportive, am depus la ANL cereri pentru a construi locuințe pentru tineri și pentru medici specialiști și locuințe de serviciu câte unul pentru fiecare, am depus proiect pentru asfaltare a opt kilometri de stradă”, a punctat primarul Viorel Ionescu.El a atras atenția că, de fapt, demersul lui Nădrag pentru demiterea lui are la bază un alt motiv, respectiv, îndepărtarea de la primărie deoarece a depus mai multe plângeri penale la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pe baza neregulilor descoperite în documente de la preluarea mandatului și până în prezent.La rândul lui, noul manager al Spitalului Orășenesc, medicul Cristian Nicoară, a spus că, în urma unui raport constatator preliminar efectuat recent, ce a vizat activitatea spitalului pe timpul în care la conducerea primăriei s-a aflat Tudor Nădrag, au fost descoperite numeroase nereguli, unele cu tentă penală, astfel că a sesizat autoritățile competente, cum ar fi DNA, DIICOT sau Curtea de Conturi.„Nu am niciun conflict cu niciun medic de acolo. Mai mult, m-am axat pe probleme administrative, pentru că spitalul se află în situația de a nu primi autorizarea de acreditare pe anul 2017. Atunci, Consiliul Local va trebui să suporte toate cheltuielile spitalului. Având în vedere că spitalul are un buget din care doar 5% îl asigură orașul Hârșova, vă dați seama ce discrepanță e. Sunt alte probleme mult mai grave. Există un barem de 43%, trebuie să faci un anumit punctaj. În momentul în care a fost acreditarea spitalului în 2013 a fost îndeplinit baremul minim de 43%. Există un dosar voluminos care a stat ascuns prin birouri pe acolo, în care sunt foarte multe nerealizări. La ora actuală, prin modificarea legislației nu îndeplinim nici 20%. Avem, practic‚ șase luni de zile, căci termenul limită este 1 iu-lie 2017. Nu ai voie să îl depui mai târziu. Avem zero realizări. Spitalul are 65 de paturi. Arată foarte bine pentru stan-dardele noastre, dar pentru cele din afară este un spital antic”, a spus medicul Cristian Nicoară.În altă ordine de idei, ținând cont că PSD și ALDE sunt într-o alianță la nivel național, liderul ALDE Constanța, Mircea Banias, a spus că va încerca să rezolve politic situația de la Hârșova pentru ca fostul primar să renunțe la demersul de demitere prin referendum a actualului edil care nu dorește decât ca administrația locală să funcționeze în limite legale și normale.