Deputatul Stelian Ion: "Am fost într-o eroare, îmi cer scuze!"

Deputatul constănțean Stelian Ion, de la USR, atrage atenția asupra unei posibile situații care li se poate întâmpla celor care vor veni la mare de 1 Mai, pe Autostrada Soarelui.„Sistemul de plată a taxei de pod prin SMS se pare că nu funcționează.De unde știu? Acum trei săptămâni am primit două amenzi pentru "neplata" taxei la sfârșitul lui 2017 - începutul lui 2018, deși achitasem prin SMS, crezând în mod naiv că CNAIR nu își permite escrocherii de genul acesta. Le-am contestat în instanță. Doar că săptămâna aceasta am mai primit un teanc de amenzi, deși achitasem de fiecare dată taxa prin SMS. Deocamdată se anunță 10 procese, dar vor fi aproximativ 30 de procese pentru că fac acest drum București-Constanța săptămânal (cca 8 treceri/lună). Eu le contest, am o grijă în plus, dar măcar știu cum să rezolv problema. Dar cei care se lasă păgubași și plătesc amenda, deși au achitat taxa, ce vor face? Pe ei cine îi despăgubește? Nimeni, rămân escrocați de statul român. În fine, conduceți prudent pe drumul spre mare și aveți grijă cu plata prin SMS să nu fiți arși la buzunar!Cine a mai pațit-o, să îmi dea de știre”, a transmis deputatul Stelian Ion, pe pagina sa de socializare.xxxUlterior, deputatul Stelian Ion a contactat redacția Cuget Liber și a anunțat că a comis o greșeală și că dorește să o îndrepte.„Referitor la postarea legată de modalitatea de plată a taxei de pod prin SMS am constatat ulterior postării mele că eroarea îmi aparține mie în sensul în care toate SMS-urile trimise de mine au fost cu un număr greșit. Deci am plătit, am primit confirmarea plății, dar era greșit numărul autoturismului. Îmi cer scuze încă odată pentru eroare”, a transmis deputatul Stelian Ion.