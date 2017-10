Deputatul Silviu Prigoană şi-a dat Bacalaureatul la 27 de ani

Deputatul Silviu Prigoană și-a dat Bacalaureatul la 27 de ani

Deputatul PDL Silviu Prigoană susține că nu este necesar să iei Bacalaureatul imediat după terminarea liceului pentru a face performanță.„Eu nu am făcut școală de televiziune, nu am făcut liceu de televiziune când am construit televiziuni. M-am dus și am făcut cursuri și am învățat. Nu contează contextul. Eu mi-am dat la 27 de ani bacalauratul și nu m-a întrebat nimeni niciodată dacă am nevoie de diploma aia, decât o singură dată, câdn m-am înscris la facultate. Cine vrea să facă carieră în țara asta sau pe planetă, are porțile deschise. Nu e un capăt de lume. Am auzit aberații că nu a luat bacalaureatul și s-a sinucis. Ce-i cu cretitinitatea asta? Dacă am vrut să fac ceva, m-am specializat. Cine vrea să facă ceva, poate să facă. 75-80% din magnații planetei nici măcar nu au studii superioare”, a spus Prigoană.Deputatul susține că este un exemplu în viață și a enumerat câteva dintre realizările sale.„Mi-am luat la 47 de ani licența în Drept. Sunt un exemplu în viață. Eu cu un picior de lemn am reușit să îmi cresc doi copii fără nevastă și să fac cinci televiziuni și una dintre cele mai mari firme de salubrizare. Nu e obligatoriu ca lumea să își ia Bacalaureatul când termină liceul”, a mai spus deputatul PDL.