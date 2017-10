Deputatul Sebastian Ghiță s-a înscris în PRU

Deputatul Sebastian Ghiță s-a înscris în Partidul România Unită, a anunțat marți președintele PRU, Bogdan Diaconu."Domnul deputat Sebastian Ghiță s-a înscris în PRU. Și îi urez bun venit în echipă și sunt convins că este un mare câștig pentru echipa PRU, pentru construcția politică pe care o să o prezentăm și o să o ducem la maturitate până la alegerile parlamentare", a declarat pentru Agerpres Bogdan Diaconu.Președintele PRU a mai arătat că îl așteaptă pe fostul premier Victor Ponta să se alăture acestei construcții politice."Da, cum am spus-o și eu, PRU îl așteaptă pe Victor Ponta să ni se alăture. Credem că împreună vom avea succes în aceste alegeri parlamentare. PRU va face pragul electoral, iar cu Victor Ponta va depăși 15% la toamnă. Eu am spus, îl consider pe Victor Ponta cel mai bun prim-ministru al României de la I.C. Brătianu încoace. Orice om politic sănătos la cap și l-ar dori pe Victor Ponta în partidul lui și în fruntea partidului lui", a spus Diaconu.