Deputatul Robert Turcescu, semnal de alarmă împotriva panourilor publicitare

macara Port Tomis

Buna observatie, dar ce parere aveti despre macaraua gigant din Portul Tomis? Ce se poate intampla in cazul unei furtuni puternice? se gandeste cineva ce dezastru ar putea provoca daca cade???? Acea macara sta in pozitia respectiva de 17 ani!!! si nimeni, dar nimeni nu a intreprins nimic, sa fie data jos!!! se invarte tot timpul dupa cum bate vantul!!!! in cazul unor furtuni puternice, chiar nici nu vreau sa ma gandesc ce se poate intampla!!!