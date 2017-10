Deputatul Robert Boroianu, noul secretar general al PNL Constanţa

1

Secretar Gen PNL C-ta

D-ni PNL-sti Constanteni ,in toata Europa sau si in lume se lupta cu hotia si coruptia si dvs i-i promovati in fruntea partidului,daca vreti sa aveti performanta cu acest individ Infractor Boroianu Robert Aurel,va rog eu cu respect ca sal eliminati cat mai repede,ca va stricati imaginea partidului PNL,pentru faptul ca si la IPJ,PCA C.-ta si mai multor instituti au denigrat,degradat si in proscat cu mizerie si noroi imaginea Justitiei.Nu mai desconsiderati natiunea si cetateni C-ta cu asa element.Cu Respect L.L.DE