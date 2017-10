Deputatul Remus Cernea a părăsit Partidul Verde

3

Ce-a fost verde s-a uscat....

Dupa cum se vede este slaba speranta ca vom avea prea curand o noua generatie de politicianisti . Cernea este doar unul dintre cei care nu sunt capabili sa se sacrifice pentru o idee si la primul obstacol fuge la un alt partid . Nu e suficient sa ai studii superioiare pentru a te afirma in politica . Trebuie sa ai o singura calitate : CARACTER . adica ceva de care duce lipsa intreaga clasa politicianista . Trecut prin PSD si Partidul Verde , Cernea a intrat in categoria navetistilor politici , a transfugilor, Din marile probleme care framanta Romania , Cernea a ales tema apararii si oficializarii homosexualilor si lesbienelor , Este gata sa faca orice pentru a ajunge europarlamentar si presedintele republicii . Pana una alta , el demonstreaza ca are si el naravul infidelitatii care este mai adanc decat il releva simpla cronica sexuala . La fel ca majoritatea politicianistilor , este incapabil sa se opreasca in credinte si insufletiri , drept pentru care e gata sa desfiinteze si Biserica . Cernea a devenit omul musca satisfacut asa dupa cum spunea Arghezi " ca trece din ciubarul de gunoaie in gradina , atras de miere si impiedecat in drum de un scuipat cleios ".