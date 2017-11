Deputatul PSD Cristina Dumitrache, semnal de alarmă în privinţa Legii vaccinării

Deputatul PSD Cristina Dumitrache, semnal de alarmă în privința Legii vaccinării

Legea vaccinării a creat dispute în societatea civilă dar și în mediul medical, unii dintre aceștia fiind pro obligativitate, alții fiind împotrivă. Cu toate acestea, Legea vaccinării obligatorii a fost adoptată în plenul Senatului, la data de 23 octombrie și prevede, printre altele, sancțiuni de până la 10.000 de lei pentru părinții care refuză imunizarea copiilor.Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.Din câte se pare, proiectul Legii vaccinării nu a fost întocmit recent, el fiind cumva preluat de la cei care s-au aflat anterior la conducere. Mai mult, se pare că senatorii nu au acordat o prea mare importanță, cuvântul ministrului PSD, Florin Bodog, precum că proiectul este corect conceput din toate punctele de vedere, fiind suficient pentru ceilalți colegi care au votat fără să stea pe gânduri la Senat.După votul din Senat, proiectul a ajuns la Camera Deputaților, care este for decizional.În momentul în care Legea vaccinării a ajuns aici, lucrurile au început să se precipite, în sensul că deputatul PSD de Constanța, Cristina Dumitrache, a sesizat mai multe inadvertențe pe care le contestă. Drept urmare, a formulat mai multe amendamente. În plus, pentru a avea o susținere și mai mare le-a explicat colegilor săi în ce constau neconcordanțele, astfel că a strâns semnături de la 95 de deputați.„Nicăieri probabil că nu există propusă această testare genetică, din ce am văzut în alte țări. Cred că suntem poate singurii care vaccinăm încă de la naștere, în primele ore. Nu ai cum, în momentul acela, nu ai cum să știi exact organismul acelui copil. Apoi, persoana care vaccinează în maternitate, nu este medicul de familie, cel care cunoaște tabloul medical al familiei. Pentru a face aceste testări, dacă ar exista o suspiciune din partea medicului de familie, atunci ar putea să ceară dispunerea unor anumite avize, intrăm în detalii tehnice pe care le consider corecte.Dar, ceea ce prevede această lege este nu doar grav, ci extrem de grav”, a declarat deputatul Cristina Dumitrache, în cadrul unei întâlniri cu mass-media, avută la Constanța.Totodată, parlamentarul constănțean a atras atenția că, este posibil, ca printr-un singur ordin de ministru, pe lângă cele opt tipuri de vaccin din calendarul național, să poată fi adăugate, fără act normativ, oricând, și altele.„Ca părinte, poate nu vrei să îi faci un anumit vaccin, dar conform acestui act, dacă refuzi un anumit tip, copilul va fi considerat cu schema de vaccinare incompletă, părinții vor fi târâți pe la toate instituțiile, ca să-i iasă ideile astea din cap și apoi te amenință cu decăderea din drepturile părintești! Nerespectarea prevederilor prezentei legi are drept consecință că pui în pericol viața copilului, refuzând un tratament. Refuzul unei transfuzii, din motive religioase, nu a pățit nimeni nimic, nu? Și mi se pare corect așa, îți asumi! Cu ce e diferit un medic care este pro un anume vaccin și altul care nu e de acord?”, a mai explicat Cristina Dumitrache.De asemenea, din legea vaccinării se mai contestă prevederea că medicii sunt sancționați dacă își spun opinia legată de vaccinare, care ar fi neștiințifică sau nefundamentată.În plus, pe lângă alte prevederi din această lege, deputatul Cristina Dumitrache a mai spus că, ar fi corect ca cetățeanul să aibă dreptul, iar nu obligația, să acceseze serviciile puse la dispoziție de stat, în vreme ce statul are obligația de a le furniza și a oferi acces cetățenilor aceste servicii în schimbul contribuțiilor plătite de aceștia la bugetul de sănătate. Pe de altă parte, potrivit deputatului, și sancțiunile prevăzute sunt extrem de mari, mult peste puterea financiară a românului de rând.Toate amendamentele depuse vor fi discutate și analizate, marți, 14 noiembrie, în Comisia de Sănătate, unde se va lua o hotărâre cu privire la modul cum va fi prezentat raportul final pentru plenul Camerei Deputaților.