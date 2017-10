Deputatul PDL Raluca Turcan cere demisia ministrului Turismului pentru intenţia de mărire a vacanţelor elevilor

Deputatul PDL Raluca Turcan cere demisia ministrului Turismului pentru intenția de mărire a vacanțelor elevilor

Deputatul PDL de Sibiu Raluca Turcan cere demisia ministrului delegat pentru IMM-uri, Turism și Mediu de Afaceri, Maria Grapini, considerând "iresponsabilă, neprofesionistă și populistă" propunerea acesteia de a scurta anul școlar și a mări vacanțele."Am văzut azi că ministrul Turismului a adresat o cerere Ministerului Educației de a scurta anul școlar și a mări vacanțele. Este o propunere deopotrivă iresponsabilă, neprofesionistă și populistă. Ea arată neputința și ar trebui să ducă la demisie. Doamna ministru dacă vrea să ajute turismul, să îmbunătățească infrastructura turistică, să stimuleze turismul prin reduceri de fiscalitate care să ducă la oferte acceptabile in România, nu mai scumpe decât în țări cu destinație turistică consacrată, să dezvolte parteneriate pentru atragerea de turiști, nu să umble la durata anului școlar pentru elevi", a declarat, într-o conferință de presă, Raluca Turcan.Aceasta spune că soluția de a atrage mai mulți turiști este ca să fie locuri de muncă bine plătite, ca românii să aibă bani de vacanțe. În opinia vicepreședintelui PDL ar fi o greșeală dacă s-ar mări vacanțele școlare, în contextul european, în UE tendința fiind de a micșora durata vacanțelor. "In Uniunea Europeană dezbaterea este de creștere a numărului de ore studiate și de scurtare a vacanțelor pentru a face față competiției cu sistemul de educație asiatic. În țări asiatice sunt cerințe de performanță tot mai mari și pentru a răspunde la aceste cerințe ei sunt dispuși la un efort din ce in ce mai mare, la tot mai multe ore de studiu. Noi avem o opțiune: fie învățăm mai mult și vom ajunge să fim competitivi, fie învățăm mai puțin și vom ajunge să muncim pentru alții", a spus Raluca Turcan.