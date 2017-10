Deputatul PDL Maria Stavrositu cere public demisia ministrului Ioan Mang

Noul ministru al Educației, Ioan Mang, este acuzat de plagiat după ce s-a descoperit că anumite lucrări semnate de el și soția sa sunt doar niște opere copiate.„În timpul audierilor de la comisii, ministrul Ioan Mang a declarat că dacă se va dovedi că a plagiat își va da demisia. După o nominalizare nefericită a Corinei Dumitrescu pentru postul de ministru al Educației, care a provocat cutremur în lumea universitară iată că, a doua opțiune a USL se dovedește un eșec. La doar o zi de la instalarea sa ca ministru al Educației, au apărut și acele dovezi care dovedesc indubitabil plagiatul. Solicit domnului Ioan Mang demisia de onoare”, a declarat Maria Stavrositu pentru „Cuget Liber”. Potrivit democrat-liberalei, lucrarea „Cryptanalise aspects on the block ciphers of R5 anr RC6", semnată de soții Ioan și Erica Mang, alături de un alt profesor, este copiată din „Correlation Attack to the Block Cipher RC5 and the Simplified Variants of RC6", scrisă de Takeshi Shimoyama, Kiyofumi Takeuchi, Juri Hayakawa iar contri-buția majoră a ministrului la acest articol a fost modificarea titlului. Lucrarea a fost publicată în 2003, la SINTES11, la Craiova, iar cea originală a fost prezentată de o echipă japoneză în anul 2000, la „Third AES Candidate Conference”.