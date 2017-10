Deputatul PDL Alin Trăşculescu, reţinut de DNA

Deputatul PDL Alin Trășculescu, reținut de DNA

Biroul Permanent al Camerei Deputaților va fi convocat, astăzi, pentru a discuta cazul deputatului PDL Alin Trășculescu, a declarat președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea.„Am fost informat despre situația lui Alin Trășculescu de către Ministrul Justiției când a fost reținut, este prevăzut în Constituție că trebuie să fiu informat. Voi convoca Biroul Permanent pentru luni, la ora 13,00. Încă nu am primit scrisoarea de la DNA, se lucrează la ea”, a afirmat, ieri, Zgonea.El a adăugat că, potrivit procedurilor parlamentare, în momentul în care primește solicitarea de la DNA, trebuie să convoace Biroul Permanent (BP). Acesta va trimite solicitarea către Comisia juridică, for care are cinci zile la dispoziție pentru a elabora un raport. În acest interval, comisia poate cere de la Ministerul Justiției orice fel de document cu privire la cazul dezbătut, cu aprobarea BP și sub semnătura președintelui Camerei.Ministerul Justiției a anunțat, ieri, că ministrul Justiției l-a informat pe președintele Camerei Deputaților asupra percheziției și reținerii deputatului Alin-Silviu Trășculescu, acuzat de săvârșirea unei infracțiuni flagrante de corupție ce face obiectul unui dosar penal instrumentat de procurorii anticorupție.Președintele PDL Vrancea, deputatul Alin Trășculescu, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru 24 de ore, după ce a fost prins în flagrant, fiind acuzat de fapte de corupție. În acest caz, DNA a cerut ridicarea imunității parlamentarului.