Deputatul Oana Niculescu-Mizil va activa ca independent

1

Politica'i

Oana Mizil , vrea cu tot dinadinsul sa ne dovedeasca ca intradevar politica'i o curb'a , negociaza pretul aderarii , cine da mai mult sau mai consistent o are ..... ca membru , binenteles ! Trebuie sa se termine odata si odata cu acest mod de abordare a schimbarii doctrinei politice in functie de interesul personal , trebuie sa primeze culoarea politica in care a fost ales , dupa ori - ori , adica pleci = pierzi fara negocieri .