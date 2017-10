Deputatul Mircea Titus Dobre vrea să pună ordine în domeniul dietelor

Mai mulți parlamentari printre care și deputatul constănțean Mircea Titus Dobre au inițiat un proiect de lege prin care vor să pună ordine în profesia de dietetician. În momentul de față, proiectul legislativ se află la Senat și urmează să fie luat în discuție după sărbătorile de iarnă.Potrivit expunerii de motive, în România, sfaturile pentru diete sunt prescrise inclusiv de persoane care nu au o pregătire de specialitate, motiv pentru care este nevoie de o lege în domeniu.Proiectul aflat pe masa senatorilor este denumit „Organizarea și exercitarea profesiei de dietetician în România’’. El prevede că dieteticianul este o persoană calificată în Nutriție și Dietetică recunoscută de autoritățile naționale și care aplică știința nutriției în alimentația și educația grupurilor sau indivizilor atât în situații de boală cât și în starea de sănătate, pentru menținerea ei.Concret, legea prevede că dieteticianul este singurul în măsură să recomande diete. Dacă proiectul va fi aprobat, dietetician se va numi doar acela care urmează cei trei ani de cursuri de dietetică și nutriție din cadrul universităților de medicină și farmacie.Potrivit proiectului de act normativ, practicarea profesiei de dietetician de către o persoană care nu are calitatea de dietetician autorizat constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal.„Considerăm că aceasta este o lege absolut necesară, deoarece dieteticianul este o verigă lipsă în sistemul de sănătate din România, fapt ce are un impact negativ asupra costurilor îngrijirilor de sănătate. În țările Uniunii Europene, există aproximativ 36.000 de dieteticieni organizați în asociații profesionale naționale afiliate la Federația Europeană a Asociațiilor Dieteticienilor (EFAD). Diete-ticianul este o profesie de sine stătătoare, cu studii de specialitate, pentru că este un domeniu destul de complex, care nu se poate exercita așa cum se face în România, pe baza unor cursuri sau a două cărți citite. Pacientul are dreptul să știe dacă respectivul are studii de specialitate. Există și consecințe atunci când dai sfaturi de nutriție după ureche. Ele merg de la absența unui rezultat așteptat până la afectarea stării de sănătate”, se mai spune în expunerea de motive a inițiativei legislative.Potrivit deputatului Mircea Titus Dobre, dacă legea va fi aprobată, nimeni nu va putea recomanda sau prescrie diete folosind titulatura de dietetician fără să aibă cursurile care să ateste această calitate.