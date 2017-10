Deputatul Mircea Titus Dobre: "Alina Gorghiu arată foarte multă ipocrizie"

Declarația copreședintelui PNL, Alina Gorghiu, nu a rămas indiferentă pentru parlamentarul PSD de Constanța, Mircea Titus Dobre. În urmă cu câteva zile, Gorghiu afirma că alegerea lui Liviu Dragnea în funcția de președinte interimar al PSD înseamnă „întoarcerea baronilor locali la conducerea social democraților” și „o întoarcere a PSD cu 25 de ani în urmă”. Liberala spunea că Dragnea e o soluție la fel de proastă ca și Ponta pentru PSD.„O astfel de declarație arată un anumit nivel de imaturitate politică și de lipsă de experiență. Liviu Dragnea asigură conducerea interimară a PSD, până la organizarea unui congres, în toamna acestui an. Alina Gorghiu este unul dintre politicienii tineri, din aceeași generație din care fac parte și eu. Nu i-ar lipsi mai multă responsabilitate în ceea ce privește declarațiile pe care le face, mai ales că PNL are, la rândul său, foarte mulți baroni, așa cum îi numește copreședintele PNL. Eu i-aș aminti de proaspătul arestat preventiv pentru luare de mită, Nicolae Ioțcu, vicepreședinte al CJ Arad. Dintre primarii reședințelor de județ liberale, Dorin Florea, de la Târgu-Mureș este urmărit penal pentru finanțarea ilegală a echipei de fotbal din oraș, iar primarul de Bacău, Romeo Stavarache, este urmărit penal pentru mită. Acestora li se adaugă și alte nume importante din PNL, cum este cazul lui Andrei Chiliman, Horea Uioreanu de la Cluj sau Aristotel Căncescu de la Brașov”, a declarat parlamentarul PSD.Criticile deputatului PSD au continuat: „După ce PNL s-a aliat cu PDL-ul lui Băsescu, care a tăiat salarii și a îngenuncheat atâtea familii de români, cred că PNL este partidul care revitalizează această clasă, a baronilor locali.”Venirea lui Dragnea la șefia partidului, a subliniat Dobre, nu înseamnă decât multă muncă și experiență: „Liviu Dragnea are foarte multă experiență politică și organizatorică. Nu este un străin, a făcut parte din conducerea PSD în ultimii zece ani. Cunoaște foarte bine partidul și cred că va reuși să pregătească organizațiile județene pentru alegerile de anul următor. Din păcate, Alina Gorghiu arată foarte multă ipocrizie atunci când comentează ce se întâmplă în alte partide. Nu PSD i-a reactivat pe Blaga, Ialomițianu, Ioan Oltean, Andreea Paul, MRU și pe toți cei care au făcut rău României până în 2012. Eu aș întreba-o pe Alina Gorghiu cum stă la aceeași masă cu cei împotriva cărora a luptat în 2012, pe care i-a acuzat că fac atât de mult rău României și pe care, până nu demult, îi numea fripturiști.”