Deputatul Mircea Banias: "Am contestat hotărârile Delegaţiei Permanente"

Continuă divergențele în ALDE

Deputatul Mircea Banias: "Am contestat hotărârile Delegației Permanente"

„Noi nu plecăm din partidul acesta pe care l-am fondat. Este casa noastră și nu avem niciun motiv să o facem. Ne dorim să se respecte statutul partidului. Acest lucru nu s-a întâmplat la Delegația Permanentă care a avut loc duminică. Ședința a fost nestatutară și de aceea am și părăsit sala alături de copreședintele Daniel Constantin”, a spus deputatul constănțean Mircea Banias.Mai mult, el consideră că ședința de duminică ar trebui reluată, iar ambii copreședinți ai ALDE trebuie să pună mai presus interesul partidului, al coaliției și să lase orgoliile și interesele personale în spatele intereselor generale.„Am contestat la Comisia Etică hotărârile luate în cadrul Delegației Permanente. Desigur, acestea pot fi contestate și în instanța de contencios-administrativ. În niciun caz nu ne punem problema ruperii coaliției de guvernare, însă chestiunea internă trebuie rezolvată în interiorul partidului. În mintea mea nu există un alt proiect politic. Cred că este un moment delicat pentru partidul nostru, însă am speranța că va fi suficientă înțelepciune încât să îl depășim”, a mai spus deputatul ALDE.Potrivit acestuia, aportul copreședintelui ALDE Călin Popescu Tăriceanu a fost consistent, dar și cel al lui Daniel Constantin a fost la fel de consistent. „Dacă vorbim despre contribuția fiecărui partid, această chestiune e greu de stabilit. Nu pot să nu mă întreb de ce au avut nevoie cei de la PLR să se unească cu Partidul Conservator. În 32 de județe, activitatea se desfășoară în fostele sedii ale PC”, a mai explicat Mircea Banias.În altă ordine de idei, gurile rele spun că Daniel Constantin și susținătorii săi ar pregăti, în secret, ruperea partidului, în vederea realizării unei noi formațiuni alături de social democratul Victor Ponta.Cu toate acestea, Mircea Banias spune că nimeni nu are asemenea intenții, singura lor dorință fiind respectarea statutului ALDE și organizarea unor alegeri corecte.Întrebat dacă intenționează să candideze pentru vreo funcție în partid, Mircea Banias a spus că, la nivel național, va candida pentru funcția pe care o are și în prezent, respectiv, cea de vicepreședinte, iar la nivel județean, tot pentru funcția de președinte al Organizației Județene Constanța.Reamintim că, în acest moment, ALDE este mai dezbinată ca oricând. Lupta pentru putere dintre cei doi copreședinți ai partidului, Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin, a atins cote maxime și fiecare susține că dreptatea este de partea lui. Mai mult, Tăriceanu a dat cărțile pe față și a dezvăluit că între el și Daniel Constantin există un conflict mai vechi. În acest context, el a susținut chiar că a fost șantajat înaintea alegerilor parlamentare.„Relația care a funcționat bine colegial a înregistrat o sincopă la alegerile parlamentare și eu am fost șantajat de Daniel Constantin, privind pozițiile pe liste ale unor colegi. Am făcut eu concesia, dar a fost una costisitoare, a trebuit să sacrific oameni care munciseră, altfel ALDE nu era astăzi în Parlament. Așteptările cetățenilor sunt foarte mari, nu putem rămâne blocați în decizii interne, trebuie să existe o modalitate eficientă și democratică de luare a deciziilor”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.