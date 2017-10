Deputatul Mircea Banias a pierdut în instanţă. Congresul ALDE, organizat pe 21 aprilie

Deputatul Mircea Banias a pierdut în instanță. Congresul ALDE, organizat pe 21 aprilie

În consecință, recent, Tribunalul București a respins contestația lui Daniel Constantin și a apropiaților săi privind suspendarea Congresului ALDE, astfel că acesta se va desfășura, conform programului stabilit de către Delegația Permanentă Națională, între 21 - 22 aprilie.„Prin hotărârea Tribunalului București se respectă o decizie luată de majoritatea membrilor din conducerea ALDE provenind din Partidul Liberal Reformator (PLR) și Partidul Conservator (PC), precum și de toate filialele județene ALDE, cu excepția unei părți a filialei Galați, în pofida încercărilor disperate ale lui Daniel Constantin și ale apropiaților săi de a înfrânge voința majorității pentru propriile interese.Totodată, decizia judecătorilor arată că demersul lui Daniel Constantin nu a avut la bază încălcarea normelor statutare ale ALDE, ci doar orgoliile, frustrările și agenda personală ale câtorva persoane.Facem precizarea că inclusiv filialele din care provin doi dintre cei trei contestatari ai deciziei de organizare a Congresului ALDE, Mircea Banias și Mircea Irimie, au votat pentru organizarea Congresului și au stabilit delegații la Congres”, se spune într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții ALDE.Dispute în privința organizării Congresului au existat și la Constanța, liderul filialei de la malul mării și, totodată, vicepreședinte la nivel național, deputatul Mircea Banias, fiind împotriva deciziei prin care se stabilise ca alegerile să aibă loc de sus în jos și nu de jos în sus, adică întâi în filialele locale și apoi la nivel central.Cu toate acestea, după ce s-au certat ca la ușa cortului, iar Daniel Constantin a pierdut sprijinul politic, Mircea Banias a bătut în retragere.Așa se face că, în cele din urmă, a fost îngropată securea războiului și la Constanța, scopul principal fiind liniștea din partid și propulsarea lui Călin Popescu Tăriceanu în funcția de președinte al ALDE după îndepărtarea lui Daniel Constantin.„Eu am spus-o de mult că domnul Tăriceanu mi se pare cea mai potrivită persoană să ocupe funcția de președinte. Ce am reclamat eu, și îmi păstrez opinia, este că lucrurile trebuia să fie organizate altfel. Toți membrii ALDE își doresc să fie un Congres în care să se aleagă o conducere unică”, a spus Mircea Banias.În altă ordine de idei, Delegația Permanentă Teritorială ALDE Constanța a votat lista cu delegații pentru Congresul Național ce va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. În plus, la ședință toți delegații au votat pentru susținerea lui Călin Popescu Tăriceanu la șefia ALDE.