Deputatul Mihai Tararache: „Voucherele de vacanţă reprezintă o gură de aer pentru Constanţa“

Deputatul Mihai Tararache: „Voucherele de vacanță reprezintă o gură de aer pentru Constanța“

În urmă cu câteva luni, deputatul constănțean Mihai Tararache a cerut în plenul Camerei Deputaților, primului-ministru și ministrului Finanțelor, să sprijine turismul românesc, propunând în acest sens două măsuri care ar conduce la o creștere a veniturilor din turism.Ieri, dorința sa a devenit realitate, deoarece deputații au decis ca instituțiile publice, regiile autonome, societățile și companiile naționale să poată acorda angajaților vouchere de vacanță în valoare de maximum șase salarii brute minime pe economie. Potrivit legii, voucherele vor permite cumpărarea pachetelor de servicii în unități de turism autorizate.„În ședința comună a Comisiilor pentru industrii și servicii și cea pentru muncă, am avizat pozitiv legea privind acordarea tichetelor de vacanță. Voucherele de vacanță, așa cum se vor numi ele, reprezintă o gură de aer pentru turismul românesc, o imensă gură de aer pentru Constanța, pentru tot ceea ce înseamnă turismul de pe litoral. Prin aceste vouchere, va crește numărul turiștilor pe litoral, vor crește investițiile în industria hotelieră, de alimentație publică, sporind astfel și numărul locurilor de muncă în Constanța, aducând un plus calității vieții constănțenilor. Consider dezbaterea și votul de azi o victorie pentru turismul românesc, o imensă oportunitate pentru turismul de pe litoral și pentru bunăstarea constănțenilor. Este un proiect de lege la care am lucrat, împreună cu toți colegii din Comisia pentru industrii și împreună cu Ministerul Turismului și mediului de afaceri. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au depus efort și au susținut acest proiect”, a declarat deputatul Mihai Tararache.Deputații au adoptat, ieri, cu 215 voturi „pentru”, 7 „împotrivă” și 100 abțineri un proiect de lege în acest sens care modifică o ordonanță din 2009.Astfel, voucherele de vacanță se vor emite numai online și vor fi suportate integral de angajatori. Prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul voucherelor se va face în unitățile turistice autorizate de Autoritatea Națională pentru Turism, iar comisionul maxim perceput de aceste agenții nu va putea depăși 10% din valoarea pachetului de servicii oferit. Angajatul care va beneficia de vouchere de vacanță nu va mai primi prime de vacanță sau bilete de odihnă.Camera Deputaților este for decizional cu acest proiect.