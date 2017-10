Deputatul Mihai Tararache, interpelare pe tema Teatrului „Oleg Danovski”

Deputatul Colegiului 1 din Constanța, Mihai Tararache, l-a interpelat pe ministrul Culturii, Ioan Vulpescu, având ca temă Teatrul Național de Operă și Balet ’’ Oleg Danovski’’ din Constanța.„Domnule ministru, așa cum bine știți, TNOB este o instituție emblematică a Constanței, dar și a României. De pe scena teatrului s-au remarcat mari valori ale României. Este una dintre ultimele redute ale culturii constănțene. Din 1978, când s-a înființat Ansamblul de Balet Clasic și Contemporan ”Fantasio”, nucleul Companiei de balet de astăzi, se poate afirma că Oleg Danovski și trupa sa de la Constanța au devenit un fenomen cultural național. Repertoriul vast, multiplu și echilibrat, cu accentul pus pe capodopere originale, cuprinde baletul clasic, neoclasic și contemporan. Chiar dacă în 2004, la 8 ani de la moartea maestrului, și în profund dezacord cu eforturile sale și aspirația ca baletul să beneficieze de o instituție de sine stătătoare, Teatrul de Balet a fost desființat, fiind comasat cu Opera prin hotărârea nr. 151 din 2004 a Direcției de Cultură a Consiliului Județean Constanța, artiștii au continuat să performeze la cel mai înalt nivel, cu toate neajunsurile financiare directe și indirecte pe care le-au suportat până la preluarea teatrului de către Minister, cu o organigramă ciopârțită până la limita minimei rezistențe eroice. Este rușinos să constatăm că acești oameni sunt obligați să facă una din cele mai nobile meserii sub un acoperiș prin care plouă, fără posibilitatea achiziționării de tehnică de sunet și lumini necesară activității unui teatru performant, cu decoruri și costume realizate în sistem învechit, cu două croitorese, un pictor și un tâmplar.În acest an, după prima alocare financiară, reiese că instituția nu va putea să reziste cele douăsprezece luni cu bugetul alocat. De aceea, domnule ministru, vă întreb: Care este suma minimă necesară funcționării TNOB ’’ Oleg Danovski’’ pentru anul 2015?Care este suma care va fi data în plus, față de prima alocare, pentru întregul an financiar al TNOB ’’ Oleg Danovski’’?Când veți aloca această sumă?Rugămintea mea, domnule ministru, pentru că știu că sunteți unul dintre susținătorii fervenți ai culturii românești, este să susțineți, cu toate eforturile, această instituție emblematică a Constanței, una dintre ultimele redute ale culturii noastre locale”, a spus deputatul Mihai Tararache care a solicitat ministrului să primească un răspuns în scris.