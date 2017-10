Deputatul Mihai Tararache ar putea plăti două milioane de euro dacă părăseşte PP-DD

1

tararache farfara se axeaza

Tararache nu este un " umil ales " ci o jigodie tanara care vrea cu orice pret sa foloseasca cele mai josnice procedee pentru a parveni . Nici nu e de mirare , el facand parte din categoria tinerilor incapabili de a realiza ceva prin munca . Tararache si cei asemanatori lui fac parte din categoria celor care considerati viermi de matase , hraniti si crescuti pentru matase , nu reusesc sa produca in final decat bale scarboase si veninoase . Tararache poate fi considerat un derbedeu politic , fara caracter , fara ideal . Este produsul specific al organizatiilor asa zise de tineret existente in fiecare partid . Din cauza unora ca Tararache , tinerii talentati , doritori sa faca ceva util pentru politica romaneasca sunt marginalizati , ignorati . Tararache se afla acum in elementul lui , adica in parlamentul parazitilor sociali hraniti de un edlectoral tampit .