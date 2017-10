Deputatul Mihai Tararache a depus aproape 100 de amendamente la Legea bugetului

1

un tanar plin de viitor

Tararache este cel mai bun produs politic al organizatiei PDL Constanta.Cat timp a "activat" la PDL s-a dovedit un tanar inteligent , cult, educat,manierat, cultivat,care se manifesta inca de pe atunci ca un golan independent.In calitatea sa de tanar traseist si oportunist are in fata sa un viitor stralucit in politica.In curand avem sansa sa-l vedem primar sau presedintele org.PDL Constanta.