Deputatul Mihai Tararache a cerut finanţare pentru diverse obiective din colegiul său

Deputatul Mihai Tararache a cerut finanțare pentru diverse obiective din colegiul său

Dacă, zilele trecute, și-au prezentat amendamentele la Legea Bugetului, parlamentarii PDL Constanța și ai Forței Civice Constanța, ieri, și-a făcut publică acțiunea, în acest sens, și tânărul deputat al Partidului Poporului Dan Diaconescu, Mihai Tararache.Aflat la primul mandat, parlamentarul constănțean a declarat că a depus 90 de amendamente la legea bugetului.„Prin amendamentele depuse, am solicitat bani pentru finanțarea unui spital în Năvodari, pentru asfaltarea străzilor din Năvodari și Mamaia Sat, pentru rețelele de apă și canalizare din Năvodari, pentru unități de învățământ, lăcașe de cult și proiecte de infrastructură din Năvodari și localitățile Lumina, Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Fântânele și Corbu. Consider că toate amendamentele sunt pe deplin justificate, iar sumele solicitate reprezintă o prioritate pentru oamenii din zonele respective”, a declarat deputatul Mihai Tararache.El și-a exprimat convingerea că amendamentele vor fi susținute de toți deputații constănțeni și a spus că are speranța ca majoritatea din Parlament să guverneze altfel, ținând cont de nevoile tuturor românilor.