Deputatul Mihai Sturzu vrea desfiinţarea pragului electoral

Deputatul Mihai Sturzu vrea desființarea pragului electoral

Deputatul social-democrat Mihai Sturzu lansează o inițiativă legislativă referitoare la desființarea pragului electoral pentru alegeri, pentru a facilita accesul cetățenilor la politică și a reduce diferența creată între politicieni și restul României.„Actualul prag electoral, de 5%, favorizează în mod evident partidele mari, iar România arată, în Piața Universității și toate celelalte piețe ale ei, că are o problemă cu aceste partide. Dacă oamenii din piață nu vor putea fi reprezentați corect, înseamnă că noi, politicienii, furăm piața. Și reprezentat corect nu înseamnă să dai deadline-uri de 24 de ore pieței, ca să producă lideri și programe. Au mai furat și alții piețe și eu nu vreau să fiu printre cei care fac asta”, a transmis Mihai Sturzu, într-un comunicat de presă.În opinia sa, România are nevoie de un sistem electoral de tip proporțional, în care compoziția Parlamentului tinde să reflecte cât mai fidel procentele obținute de candidații la alegeri. El mai susține că sistemele de vot fără prag electoral funcționează în democrații avansate, ca ale țărilor nordice.„Experiențe ca a Finlandei arată că lipsa pragului electoral nu e o utopie, ci un principiu de la care se poate construi o lege electorală operațională. Locurile în Parlament pot fi repartizate cu ajutorul unor coeficienți care rotunjesc în mod corespunzător procentele”, a punctat Sturzu.Deputatul mai spune că este deschis la propunerile societății civile în privința legii electorale fără prag de acces în Legislativ.„Sper ca acest Parlament, câte zile mai are el, să acționeze pentru cetățeni și pentru democrație. Mi-aș dori ca toți colegii mei, indiferent de partid, să priceapă că lucrează pentru România. Și România acestor zile, așa cum se vede ea din Piața Universității, arată că trebuie să ne deschidem către oamenii buni, pregătiți, entuziaști, puternici din afara sistemului”, a conchis Mihai Sturzu.