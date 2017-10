Deputatul Mihai Lupu îl atacă pe prefectul Liviu Brăiloiu

În primele declarații susținute în Parlament, în noua sesiune, deputatul liberal Mihai Lupu a formulat o serie de atacuri la adresa prefectului Liviu Brăiloiu. „Poate că nu tocmai întemeiat, prefectul județului Constanța, reprezentant al unei instituții teoretic depolitizate, dar poate că nu tocmai întâmplător, fost membru al PSD, blochează în mod regulat hotărâri ale Consiliului Local Municipal Medgidia, poate că nu tocmai lipsit de semnificații, dominat de reprezentanți ai PNL”, susține Lupu în declarația politică intitulată „Poate că nu tocmai întâmplător...”. El adaugă că „din această cauză, proiecte importante ale municipalității riscă să își piardă din efect sau, mai rău, să eșueze definitiv”. Apoi, deputatul atrage atenția asupra Hotărârii de Consiliu Local ce aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru un parc industrial întins pe o suprafață de 600 de hectare, la ieșire din municipiu, înspre localitatea Valea Dacilor. „O decizie care se poate transforma în locuri de muncă și în venituri semnificative pentru Medgidia are toate șansele să fie amânată, din rațiuni încă neprecizate, șase luni, adică o optime de mandat. Cel mai mult de pierdut vor avea, probabil, virtualii beneficiari ai acestui proiect, cetățenii orașului”, a mai precizat liberalul. Mai mult, în afara declarației politice, Mihai Lupu a făcut și o interpelare adresată Ministrului Administrației și Internelor, interpelare care ar trebui să ajungă săptămâna aceasta la minister și în care a solicitat lămuriri suplimentare în legătură cu această situație. Pentru următoarea perioadă, Lupu intenționează să facă și o interpelare către Ministerul Turismului pentru a vedea dacă Hârșova a fost inclusă în planul proiectelor de dezvoltare locală pentru valorificarea potențialului turistic. Prefectul Liviu Brăiloiu a refuzat să comenteze declarațiile deputatului. „Nu comentez. Dacă știe mai multe decât mine, trebuia să vină în locul meu. Nu mă emoționează afirmațiile sale”, a spus scurt Brăiloiu. „Mihai Lupu ar trebui să aibă grijă de problemele sale de la Oil Terminal. În plus, și primarul și Consiliul Local au înțeles că acele hotărâri sunt ilegale, iar ceea ce au cerut ei nu se poate pune în practică pentru că nu respectă legea”, a mai menționat prefectul. „Eu am o colaborare foarte bună cu Primăria Medgidia. Consiliul Local a fost informat cu privire la această situație și a înțeles. În cazul acelui parc industrial, administrația locală nu avea aviz de mediu și fără aviz de mediu nu îl pot realiza”, a punctat Liviu Brăiloiu. „Mai mult, ei au fost îndrumați cum să rectifice hotărârea și o vor face”, a încheiat el.